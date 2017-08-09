"Зниклі" у Фінляндії українці знайшлися - посольство

Копирайт изображения AFP/HEIKKI SAUKKOMAA Image caption Раніше ЗМІ у Фінляндії повідомляли, що працівники з України зникли

Групу українців, яких вважали зниклими у Фінляндії, знайшли. Про це повідомив надзвичайний і Повноважний Посол України у Фінляндії Андрій Олефіров.

Як ідеться у коментарі ВВС Україна, дипломат особисто вийшов на зв'язок з одним із 37 представників групи.

"З'ясовано, що дійсно група українців не змогла знайти роботу у Фінляндії. Після їхніх контактів їм вдалося знайти іншу роботу у Фінляндії", - сказав пан Олефіров.

Він додав, що 20 українців зараз перебувають в іншому місті на півночі Фінляндії. Решта вирішили повернутися до України.

За словами людей, які перебувають із громадянами України, вони почуваються добре і "здивовані реакцією фінських, українських та естонських ЗМІ", також розповіли у посольстві України у Фінляндії.

Зараз там очікують на зв'язок з іншими членами групи.

Раніше МЗС України почало перевірку інформації фінських медіа, які повідомили, що група сезонних робітників з 37 українців і 3 естонців зникла в районі містечка Тууповаара у Фінляндії.

Працівники, буцімто, приїхали збирати ягоди.

Посол України у Фінляндії Андрій Олефіров припустив, що працівники не зникли, а просто знайшли іншу роботу.