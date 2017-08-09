ФБР обшукало будинок Манафорта

Копирайт изображения Reuters Image caption Пол Манафорт зареєструвався як іноземний агент - через те, що раніше надавав консультації українській Партії регіонів

ФБР провело нічний обшук у будинку екс-керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта у Вірджинії. Про це повідомили американські медіа.

Передають, що федеральні агенти вилучили файли та інші матеріали.

Обшуки провели ще 26 липня - через день по тому, як пан Манафорт добровільно зустрівся з представниками комітету розвідки Сенату.

Пол Манафорт залишив табір Дональда Трампа через питання щодо його закордонних зв'язків.

ФБР проводить одне із низки розслідування щодо можливого втручання Росії у минулорічні вибори президента США.

Як пише The Washington Post, спеціальний радник Роберт Мюллер, який очолює розслідування ФБР, залишив будинок пана Манафорта з "різними записами".

На думку аналітиків, ордер на обшук може означати, що слідчі хотіли переконатися, чи передасть Пол Манафорт усі записи у відповідь на рішення суду присяжних.

Речник фігуранта розслідування Джейсон Малоні підтвердив американським журналістам, що в одному із помешкань Пола Манафорта провели обшук.

"Пан Манафорт постійно співпрацював з правоохоронцями у відповідь на інші серйозні запити і так само робив і цього разу", - сказав він.

Наразі невідомо, які саме документи вилучили в екс-радника.

Раніше у рамках розслідування щодо російського втручання він передавав файли до Сенату.

Згідно з повідомленнями, серед іншого там були записи, які Пол Манафорт зробив під час зустрічі Дональда Трампа-молодшого і російського юриста у Trump Tower в Нью-Йорку у 2016-му.

У червні політичний консультант зареєструвався як іноземний агент - через те, що раніше він надавав консультації українській Партії регіонів, яку очолював екс-президент Віктор Янукович.

Пол Манафорт перестав працювати у команді Трампа у серпні минулого року, коли його звинуватили в отриманні мільйонів доларів готівкою за представлення інтересів Кремля в Україні та США, включно із контактами з олігархом, пов'язаним із російським президентом Володимиром Путіним.