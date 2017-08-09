АТО: загострення у напрямку Луганська

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За минулу добу українські війська зафіксували сім випадків застосування зброї противником в одній із частин зони проведення АТО - про це повідомили у прес-центрі штабу антитерористичної операції.

"Сьогоднішній день у районі проведення АТО відзначився активізацією російсько-окупаційних угруповань на Луганському напрямку", - ідеться у повідомленні на Facebook.

"Вночі бойовики тричі обстрілювали наші позиції в районі Новозванівки з мінометів калібру 82 міліметри, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї", - також повідомили у прес-центрі.

На кожен обстріл ворога українські військові "оперативно відповідали прицільним вогнем".

Інформації про поранених і загиблих немає.

Два дні тому один український військовий загинув на Сході, ще двох поранили, напередодні - троє загиблих.

Росія постійно заперечує участь своїх регулярних військ у збройному конфлікті на сході України, на що вказує влада у Києві, а також представники міжнародних організацій та інших країн.