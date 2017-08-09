У Британії судять угруповання дитячих сутенерів

Копирайт изображения Northumbria Police Image caption Більшість обвинувачених - представники азіатських спільнот Ньюкасла

18 людей засудили за знущання над дівчатами-підлітками у Ньюкаслі. Поліція стверджує, що представники мережі передозовували жертв алкоголем і наркотиками, а тоді примушували їх до сексу.

Деяким із постраждалих було всього по 14 років.

У суді мережу назвали "цинічною організацією".

17 чоловіків і одну жінку засудили за зґвалтування, поширення наркотиків і змову з метою заняття проституцією.

Під час чотирьох судових засідань 20 молодих жінок дали свідчення, охоплюючи період із 2011 до 2014 років.

Деякі з них розповіли, що були "надто інтоксиковані", аби захиститися, тоді як інші ставали наркозалежними і мусили погоджуватися на секс в обмін на наркотики.

Загалом перед судом постали 26 людей. Переважна більшість обвинувачених мають азіатське коріння, але народжені у Британії.

Троє із них вже отримали терміни ув'язнення, вироки решті оголосять наступного місяця.

В ході процесу також з'ясувалося, що правоохоронці виплатили педофілові-ґвалтівнику 10 тисяч фунтів - за надання необхідної слідству інформації.