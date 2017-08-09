Садов'як офіційно очолила Охматдит

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/ULANASUPRUN Image caption Ірина Садов'як раніше працювала головним лікарем Коломийської центральної районної лікарні

Ірина Садов'як офіційно стала новим головним лікарем Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Про те, що керівниця МОЗ Уляна Супрун підписала відповідний указ, повідомив її заступник Павло Ковтонюк.

"Ми покладаємо великі надії на нового керівника, адже хочемо бачити "Охматдит" національним лідером серед медичних закладів не лише за статусом, але і за якістю медичних послуг та темпами перетворень", - написав він на Facebook.

За словами урядовця, пані Садов'як має особливий контракт, в якому є перелік чітких завдань щодо реформування лікарні з термінами їхнього виконання.

"Серед них - автономізація лікарні, запровадження госпітальної інформаційної системи, впровадження сучаних клінічних протоколів, перебудова системи закупівель ліків", - пояснив він.

Також пан Ковтонюк наголосив, що важливим викликом буде успішне завершення будівництва нового корпусу.

Раніше Ірина Садов'як працювала головним лікарем Коломийської центральної районної лікарні Івано-Франківської області.

Вона здобула свою нову посаду за підсумками повторного конкурсу, який оголосило МОЗ.

Починаючи з 2011 року, влада не може завершити будівництво нового корпусу лікарні, до якого має переїхати Центр дитячої онкогематології і ще 22 відділення.

Прем'єр Володимир Гройсман нещодавно заявив, що перед урядом стоїть завдання - відкрити новий корпус у 2017-му році.