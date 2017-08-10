КНДР обіцяє план удару по Гуаму до середини серпня

  • 10 серпня 2017
карта кндр Копирайт изображения AFP

КНДР повторила свою погрозу запустити ракети середньої дальності по району Тихого океану, в якому розташована американська військова база на острові Гуам.

Як йдеться в заяві, опублікованій Центральним телеграфним агентством Кореї (ЦТАК), військові КНДР невдовзі завершать розробку плану пуску чотирьох балістичних ракет середньої дальності "Хвасон-12" як "попередження" США.

Ракети повинні пролетіти над територією японських префектур Сімане, Хіросіма, Коті, подолати відстань у 3 тис. 356 км за 1 065 секунд (18 хвилин) і впасти за 30-40 км від американської бази на Гуамі.

План удару повинен бути готовий в середині серпня, після чого його представлять Кім Чен Ину, який ухвалить остаточне рішення.

Словесна війна між США і КНДР спалахнула з новою силою у вівторок, коли пан Трамп несподівано пообіцяв обрушити на північнокорейців "вогонь і лють" США, якщо їхні дії загрожуватимуть Америці.

Погроза Трампа пролунала на фоні повідомлень, що КНДР виготовила ядерну боєголовку, яку можна встановити на ракети, які має Північна Корея.

Про нову потенційну загрозу з боку КНДР написала Washington Post.

Якщо це справді так, то це означає, що Пхеньян зумів виготовити ядерну зброю, здатну завдати удару по США, значно ‎швидше, ніж того очікували міжнародні експерти.

Попередження Трамп в КНДР назвали "повною нісенітницею", а самого Трампа - нездатним домовлятися і таким, що розуміє лише мову сили.

Кінець режиму

Голова Пентагону Джеймс Меттіс в середу застеріг КНДР від кроків, які невблаганно приведуть до "кінця режиму й загибелі її народу".

Міністр оборони США попередив Північну Корею, що країна зазнає поразки у війні проти США та їхніх союзників.

Заява північнокорейських військових відрізняється від попередніх своєю надзвичайною докладністю і безліччю деталей, зазначають спостерігачі.

Професор японського Університету Кейо Масао Оконогі вважає, наприклад, що Північна Корея таким чином попереджає про зміни в її програмі ракетних випробувань, але не збирається насправді нападати.

"КНДР говорить таким чином, що вони збираються перенести випробування з Японського моря в район, прилеглий до Гуаму. Але, зробивши цю заяву заздалегідь, вони надсилають прихований сигнал, що насправді вони не збираються нападати", - сказав агентству Reuters професор.

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Image caption Попри погрози на адресу Гуаму, американці можуть спати спокійно, сказав Рекс Тіллерсон

Американська територія на Гуамі

  • Гуам - острів у західній частині Тихого океану між Філіппінами і Гаваями.
  • Має статус неінкорпорованої території США (тобто острів не входить до складу США, але є їхнім володінням). Люди, що народилися на Гуамі, - американські громадяни, але без права голосу на американських виборах.
  • На острові живе близько 163 тисяч людей.
  • Площа острова 541 кв. км.
  • Американська військова база займає приблизно чверть острова. Зараз на базі перебуває близько 6 тисяч військовослужбовців

Держсекретар США Рекс Тіллерсон в середу заспокоїв американських громадян, що перебувають на Гуамі, і сказав, що КНДР не становить безпосередньої загрози.

За його словами, ситуація за останні кілька днів серйозно не змінилася, і американці "можуть спати спокійно".

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