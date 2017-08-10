КНДР обіцяє план удару по Гуаму до середини серпня

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КНДР повторила свою погрозу запустити ракети середньої дальності по району Тихого океану, в якому розташована американська військова база на острові Гуам.

Як йдеться в заяві, опублікованій Центральним телеграфним агентством Кореї (ЦТАК), військові КНДР невдовзі завершать розробку плану пуску чотирьох балістичних ракет середньої дальності "Хвасон-12" як "попередження" США.

Ракети повинні пролетіти над територією японських префектур Сімане, Хіросіма, Коті, подолати відстань у 3 тис. 356 км за 1 065 секунд (18 хвилин) і впасти за 30-40 км від американської бази на Гуамі.

План удару повинен бути готовий в середині серпня, після чого його представлять Кім Чен Ину, який ухвалить остаточне рішення.

Словесна війна між США і КНДР спалахнула з новою силою у вівторок, коли пан Трамп несподівано пообіцяв обрушити на північнокорейців "вогонь і лють" США, якщо їхні дії загрожуватимуть Америці.

Погроза Трампа пролунала на фоні повідомлень, що КНДР виготовила ядерну боєголовку, яку можна встановити на ракети, які має Північна Корея.

Про нову потенційну загрозу з боку КНДР написала Washington Post.

Якщо це справді так, то це означає, що Пхеньян зумів виготовити ядерну зброю, здатну завдати удару по США, значно ‎швидше, ніж того очікували міжнародні експерти.

Попередження Трамп в КНДР назвали "повною нісенітницею", а самого Трампа - нездатним домовлятися і таким, що розуміє лише мову сили.

Кінець режиму

Голова Пентагону Джеймс Меттіс в середу застеріг КНДР від кроків, які невблаганно приведуть до "кінця режиму й загибелі її народу".

Міністр оборони США попередив Північну Корею, що країна зазнає поразки у війні проти США та їхніх союзників.

Заява північнокорейських військових відрізняється від попередніх своєю надзвичайною докладністю і безліччю деталей, зазначають спостерігачі.

Професор японського Університету Кейо Масао Оконогі вважає, наприклад, що Північна Корея таким чином попереджає про зміни в її програмі ракетних випробувань, але не збирається насправді нападати.

"КНДР говорить таким чином, що вони збираються перенести випробування з Японського моря в район, прилеглий до Гуаму. Але, зробивши цю заяву заздалегідь, вони надсилають прихований сигнал, що насправді вони не збираються нападати", - сказав агентству Reuters професор.

Копирайт изображения Reuters Image caption Попри погрози на адресу Гуаму, американці можуть спати спокійно, сказав Рекс Тіллерсон

Американська територія на Гуамі

Гуам - острів у західній частині Тихого океану між Філіппінами і Гаваями.

Має статус неінкорпорованої території США (тобто острів не входить до складу США, але є їхнім володінням). Люди, що народилися на Гуамі, - американські громадяни, але без права голосу на американських виборах.

На острові живе близько 163 тисяч людей.

Площа острова 541 кв. км.

Американська військова база займає приблизно чверть острова. Зараз на базі перебуває близько 6 тисяч військовослужбовців

Держсекретар США Рекс Тіллерсон в середу заспокоїв американських громадян, що перебувають на Гуамі, і сказав, що КНДР не становить безпосередньої загрози.

За його словами, ситуація за останні кілька днів серйозно не змінилася, і американці "можуть спати спокійно".