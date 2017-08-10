В АТО один травмований і 16 обстрілів - штаб

Копирайт изображения Прес-центр штабу АТО

Минулої доби на Донбасі було зафіксовано 16 порушень перемир'я, і один український військовий отримав бойову травму, повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

Кількість обстрілів у порівнянні з попередніми днями зменшилась, але "ворог все частіше застосовує озброєння калібр якого перевищує 100 міліметрів і відповідно заборонений мирними домовленостями", йдеться у повідомленні.

Обстріли зокрема тривали в районі селища Калинове на луганському напрямку, біля Водяного, Павлополя, Гнутового, Старогнатівки і Талаківки на приморському напрямку, а також на південних околицях Авдіївки та на шахті Бутівка на донецькому напрямку, зазначили у штабі.

У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" заявляють про обстріли з боку українських військових.