США вислали двох кубинських дипломатів після загадкових "інцидентів"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Двох кубинських дипломатів попросили залишити США

Вашингтон вислав двох кубинських дипломатів після того, як співробітники посольства США в Гавані зазнали таємничих фізичних симптомів, повідомив державний департамент США.

Що саме сталося зі співробітниками, незрозуміло. Речниця Держдепартаменту Хізер Науерт заявила, що "остаточних відповідей про джерело чи причину" цих симптомів немає.

Один з урядових чиновників, якого процитує агенція Reuters, заявив, що у деяких співробітників погіршився слух.

Міністерство закордонних справ Куби заявило, що розслідує ці твердження.

Там назвали висилку своїх співробітників необґрунтованою, але зазначили, що готові співпрацювати з Вашингтоном, аби з'ясувати, що сталося.

"Куба ніколи не дозволила б використати кубинську територію для будь-яких дій проти акредитованих дипломатів чи їхніх сімей", - зазначили у міністерстві.

Припускають, що втрату слуху міг спричинити якийсь звуковий пристрій, розташований за межами будинків дипломатів, який поширює невідомі звукові хвилі, що можуть спричиняти глухоту.

Пані Науерт зазначила, що співробітники почали скаржитися на дивні симптоми наприкінці минулого року.

Ці симптоми не становлять загрози життю, однак деякі люди в результаті були змушені повернутися додому до США, зазначила вона.

За словами пані Науерт, американський уряд "дуже серйозно ставиться до цього, і зараз ведеться розслідування".

Вашингтон і Гавана відновили дипломатичні зв'язки лише 2015 року, після 50-ти років ворожнечі.