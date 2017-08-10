Дженніфер Лоуренс досі шокована через витік оголених фото

Копирайт изображения Annie Leibovitz Image caption Для вересневого випуску американського Vogue Лоуренс зняла фотограф Енні Лейбовіц

Американська акторка Дженніфер Лоуренс заявила, що приголомшена через витік своїх оголених фото, оприлюднених хакерами.

Інтимні знімки володарки Оскара були викладені в інтернет 2014 року.

"Я думаю, що люди сприйняли [злив] як те, чим він і був, - як сексуальний злочин. Але це відчуття... я так і не змогла його позбутися", - розповіла акторка журналу Vogue.

"Якщо твою конфіденційність постійно порушують - це не проблема якщо ти ідеальна. Але якщо ти - людина, це страшно", - додає вона.

"Коли мій агент дзвонить мені, я одразу лякаюся: "О, Боже, що знову?". Я постійно чекаю, що мені знову завдадуть удару.

"Це страшно, коли ви відчуваєте, що весь світ вас засуджує".

Копирайт изображения Vogue

Акторка з'явилася на обкладинці вересневого номеру журналу.

Vogue також доручив художнику Джону Каррену намалювати її для однієї з чотирьох обкладинок в рамках святкування 125-річчя журналу.

Окрім того, пані Лоуренс розповіла про свої стосунки з режисером Дарреном Аронофскі, з яким вона зустрічалася минулого року.

Пара зустрілася під час зйомок "Мама", режисером якого є Аронофскі, і невдовзі їхні стосунки привернули увагу преси.

"Цей фільм нагадав мені, який він блискучий (режисер)", - розповіла Лоуренс про 48-річного Аронофскі.

Копирайт изображения John Currin Image caption Портрет актриси для однієї з чотирьох обкладок вересневого випуску Vogue намалював Джон Каррен

"Зазвичай, я не люблю людей з Гарварду, тому що вони і двох хвилин не можуть перечекати, не згадавши, що вчилися у Гарварді. Він - не такий", - додала вона.