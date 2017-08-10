СБУ: цього року в ОАЕ затримали 5 українців за "перевезення наркотиків"

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2017 року на території ОАЕ були затримані п'ятеро українців за звинуваченнями у злочинах, пов'язаних з транспортуванням та розповсюдженням наркотиків, повідомила Служба Безпеки України.

Усі вони під час перебування в Туреччині отримали від невідомих людей гроші за перевезення в ОАЕ медпрепаратів, кажуть в СБУ.

Четверо з них зараз очікують на рішення суду, одного - засуджено, додали там.

СБУ також закликала українців, що подорожують за кордон, до пильності:

"СБУ рекомендує громадянам під час поїздки за кордон уникати спілкування з підозрілими особами та не погоджуватися перевозити будь-які речі або предмети, що вам не належать".