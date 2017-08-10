Facebook запустить відеопрограми
Соціальна мережа Facebook почала серйозно розвивати відео контент, щоб у майбутньому конкурувати із YouTube та телебаченням.
Окрему стрічку для відео в Facebook запустили в Америці минулого року. Але досі до неї потрапляли лише невеликі аматорські ролики або короткі новини.
За задумом компанії, відеострічку замінить нова вкладка Watch, де будуть опубліковані відеопрограми, багато з яких зроблені на гроші Facebook.
Нова функція спочатку буде доступна для обмеженої кількості користувачів в США, а потім пошириться по всьому світу.
Деякі відеопрограми триватимуть більше як 10 хвилин - значно довше, ніж відеоролики, що їх зараз переглядають у соцмережі.
Вкладка Watch буде персоналізованою для кожного користувача. До неї потраплятиме передусім відео, яке переглянули друзі користувача.
Під час перегляду можна буде коментувати відео, спілкуватися з друзями та створювати спільноти за відео інтересами.
"Перегляд відео не обов'язково має бути пасивним", - написав у Facebook засновник мережі Марк Цукерберг.
Висока конкуренція
На непростому і конкурентному ринку виробників відеоконтенту Facebook доведеться змагатися із традиційними телеканалами та онлайн-сервісами YouTube і Netflix.
Відео стане і новим джерелом доходу для соцмережі і виробників відеоконтенту. Ексклюзивні партнери Facebook отримають 55 відсотків прибутку від реклами.
На ринку інтернет-відео Facebook доведеться конкурувати не тільки зі старожилами YouTube і Netflix, але і з новачком Disney.
Кілька днів тому американська компанія Walt Disney повідомила, що з 2019 року планує відмовитися від співпраці з Netflix і запустити власні стрім-сервіси. Почне компанія вже наступного року - з інтернет-трансляцій програм свого спортивного підрозділу ESPN.
За інформацією агентства Reuters, Facebook вже підписав контракти з компаніями Vox Media, BuzzFeed, ATTN, Group Nine Media і іншими, які орієнтуються на аудиторію віком від 30 до 40 років - так званих мілленіалів.
Для нового сервісу Facebook вже підготував програми каналу National Geographic, відеоролики жіночої національної баскетбольної асоціації США, матчі американської бейсбольної ліги і шоу для батьків від компанії Time Inc.