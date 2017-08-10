Facebook запустить відеопрограми

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Соціальна мережа Facebook почала серйозно розвивати відео контент, щоб у майбутньому конкурувати із YouTube та телебаченням.

Окрему стрічку для відео в Facebook запустили в Америці минулого року. Але досі до неї потрапляли лише невеликі аматорські ролики або короткі новини.

За задумом компанії, відеострічку замінить нова вкладка Watch, де будуть опубліковані відеопрограми, багато з яких зроблені на гроші Facebook.

Нова функція спочатку буде доступна для обмеженої кількості користувачів в США, а потім пошириться по всьому світу.

Деякі відеопрограми триватимуть більше як 10 хвилин - значно довше, ніж відеоролики, що їх зараз переглядають у соцмережі.

Вкладка Watch буде персоналізованою для кожного користувача. До неї потраплятиме передусім відео, яке переглянули друзі користувача.

Під час перегляду можна буде коментувати відео, спілкуватися з друзями та створювати спільноти за відео інтересами.

"Перегляд відео не обов'язково має бути пасивним", - написав у Facebook засновник мережі Марк Цукерберг.

Висока конкуренція

На непростому і конкурентному ринку виробників відеоконтенту Facebook доведеться змагатися із традиційними телеканалами та онлайн-сервісами YouTube і Netflix.

Відео стане і новим джерелом доходу для соцмережі і виробників відеоконтенту. Ексклюзивні партнери Facebook отримають 55 відсотків прибутку від реклами.

На ринку інтернет-відео Facebook доведеться конкурувати не тільки зі старожилами YouTube і Netflix, але і з новачком Disney.

Кілька днів тому американська компанія Walt Disney повідомила, що з 2019 року планує відмовитися від співпраці з Netflix і запустити власні стрім-сервіси. Почне компанія вже наступного року - з інтернет-трансляцій програм свого спортивного підрозділу ESPN.

За інформацією агентства Reuters, Facebook вже підписав контракти з компаніями Vox Media, BuzzFeed, ATTN, Group Nine Media і іншими, які орієнтуються на аудиторію віком від 30 до 40 років - так званих мілленіалів.

Для нового сервісу Facebook вже підготував програми каналу National Geographic, відеоролики жіночої національної баскетбольної асоціації США, матчі американської бейсбольної ліги і шоу для батьків від компанії Time Inc.