У столиці більше не платитимуть паркувальникам

Копирайт изображения Київтранспарксервіс Image caption Київтранспарксервіс на своєму сайті опублікував способи безготівкової оплати за паркування

З 10 серпня у столиці діє виключно безготівкова оплата за паркування. Це означає, що паркувальники більше не можуть отримувати готівку від водіїв.

Розраховуватися за паркувальне місце відтепер можна лише через:

паркомати;

талони чи абонементи на паркування;

SMS та банківські картки;

спеціальний мобільний додаток.

Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" опублікувало список паркувальних майданчиків, обладнаних паркоматами, а також інструкцію щодо оплати паркування через SMS.

А талони на паркування можна придбати у відділеннях "Укрпошти" - їхня вартість коливається від 5 до 10 грн на годину (залежно від зони паркування), а вартість місячних абонементів становитиме 315-630 грн.

Мобільний додаток розрахований для телефонів з операційними системами iOs та Android.

Відмовитися від отримання готівки за паркування вирішили через корупцію.

"Людський фактор буде мінімізований. Якщо хтось після 10 серпня буде вимагати з вас готівку за паркування, можете сміливо телефонувати в поліцію", - порадив раніше мер столиці Віталій Кличко киянам.