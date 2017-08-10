У Києві - 5 тисяч дітей у чергах до дитсадків

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Черга до комунальних дитячих дошкільних закладів у Києві становить 5 тисяч дітей, які потребують першочергового зарахування. У міській адміністрації наголошують, що це - серйозний прорив.

"З 15 тисяч у 2014 році черга скоротилася втричі", - розповіла заступниця голови КМДА з гуманітарних питань Ганна Старостенко.

"Ми будували нові садочки, відновлювали занедбані будівлі ДНЗ, відкривали додаткові групи в уже працюючих, і в результаті серйозно зрушили з місця розв'язання цієї проблеми", - додала вона.

За словами чиновниці, цього року міська влада сподівається побити свій рекорд і створити майже 4 тисячі місць, у тому числі відкривши десять садочків.

"Тож ближче до кінця року цифра в 5 тисяч може скоротитися ще досить суттєво", - очікують в адміністрації.

Вирішувати проблему із браком місць у садках, серед інших, допомагає німецький уряд, зазначили у мерії.