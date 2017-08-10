ЗМІ про заяви Трампа: війна на словах?

Копирайт изображения AFP/SAUL LOEB Image caption Трамп не погоджував своїх погроз ні з ким у Білому домі

"Війна погроз" між Америкою і КНДР, міграція до Канади і видатки ЄС - в огляді міжнародних видань від 10 серпня:

"Вогнем і люттю"

Погрози Дональда Трампа відповісти "вогнем і люттю" на ядерну загрозу з боку КНДР занепокоїли як опонентів, так і союзників США, а також "виявили глибокі розбіжності у поглядах" в адміністрації американського президента, пише New York Times.

"Радникам Трампа довелося балансувати його жорстке попередження заявами, які, якщо не прямо заперечують одна іншу, то роблять наголос на інакших аспектах", - прокоментувало видання реакцію держсекретаря Рекса Тіллерсона, який поспішив запевнити американців, що вони можуть "спокійно спати".

Не певна, чи Трамп переймається необхідністю мати узгоджену політику з будь-якого питання Елен Фрост, Експерт

Водночас міністр оборони Джим Метіс заявив, що якщо Північна Корея "не поступиться", вона ризикує "втратою режиму і знищенням народу".

Як зауважує газета, Дональд Трапм не узгоджував загрозливе повідомлення ані з Тіллерсоном, ані з Метісом, і різна реакція з їхнього боку свідчить про те, що в адміністрації існують різні думки з цього питання.

"Не думаю, що існує єдина політика щодо цього, - заявила експерт з питань Азії Елен Фрост з дослідницької організації East-West Center. - Я навіть не певна, чи Трамп переймається необхідністю мати узгоджену політику з будь-якого питання".

За словами газети, Китай і Росія, а також союзники США - Японія та Південна Корея - були заскочені зненацька погрозами Трампа через побоювання, що "війна на словах" може перерости у реальну конфронтацію.

"Але деякі відкинули ремарки Трампа як звичайні закиди президента, який публічно нападав не тільки на ворогів, але і на союзників, зокрема Німеччину, Канаду і Мексику. З тією лише різницею, що Німеччина навряд чи відповість на тираду президента нападом на Гуам, як пригрозила Північна Корея після попередження Трампа", - пише видання.

Міграція до Канади

Через збільшення потоку людей, які пішки переходять американський кордон у пошуках притулку в Канаді через нову міграційну політику США, Оттава вирішила відправити військових для побудови табору для їхнього розміщення на кордоні, пише Guardian.

У прикордонній місцевості Сен-Бернар-де-Лаколь, яка розташована навпроти містечка Шамплейн у штаті Нью-Йорк, встановлять намети з обігрівом для тимчасового розміщення 500 біженців. Останніми місяцями "сотні людей" щодня переходили кордон у цьому місці через неглибокий канал, який поєднує дві країни, пояснює видання.

Копирайт изображения AFP Image caption Особливо популярною у мігрантів стала провінція Квебек

"З початку року кількість шукачів притулку, які потрапляють до Канади з США, різко зросла. Понад 4 тисячі з них, багато з яких побоюються обмежуючих заходів Дональда Трампа щодо іммігрантів, перейшли до Канади у віддалених, незахищених місцях уздовж кордону", - розповідає Guardian.

"Таким чином вони прагнуть обійти угоду, підписану Канадою і США в 2004 році, яка змушує більшість мігрантів подавати заявки на отримання притулку в першій країні, куди вони прибудуть", - пише видання.

Особливо популярною у мігрантів стала провінція Квебек, зокрема в Монреалі останнім часом щодня реєструють приблизно 250 новоприбулих. Влада Канади вже відкрила кілька додаткових центрів для тимчасового розміщення мігрантів.

"Розкоші" Брюсселю

У ЄС назріває скандал після оприлюднення масштабу витрат єврочиновників у відрядженнях впродовж 2016 року, які сягнули десятків тисяч фунтів, пише Daily Telegraph.

Активісти з мадридської неурядової групи Access Info Europe три роки боролися за отримання інформації про витрати європейських чиновників, зокрема президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера та верховного представника Європейського Союзу із питань закордонних справ Федеріки Могеріні.

Так, згідно з оприлюдненими даними, які активісти вже назвали "кафкіанськими", єврочиновники витратили більш ніж 90 тисяч фунтів на чартерні подорожі літаками, які вони позначили у звітах як "повітряні таксі". Такі подорожі оплачують з бюджету ЄС, британський внесок до якого становить 12,5%.

У п'ятьох випадках замовлялися готельні номери вартістю 450 фунтів за ніч, що перевищує максимальний погоджений для представників ЄС ліміт у 270 євро.

Газета зауважує, що нова інформація надійшла в той час, як Британія розмірковує над сплатою Брюсселю 36 мільярдів фунтів для "оформлення розлучення через брекзит", яке, як очікують, матиме місце у 2019 році. Британські консервативні євроскептики вже висловили обурення з приводу оприлюднених даних.

За словами неназваного представника уряду, "любов Брюсселя до щедрих витрат" була однією з причин, чому британці голосували за брекзит.

"Заморожене" розлучення

Поки розлучення Британії з ЄС поволі, але просувається, Анджеліна Джолі, здається, могла і передумати обривати стосунки із Бредом Піттом, повідомляє Daily Mail з посиланням на американські видання та друзів неспокійної зіркової пари.

"Розлучення не буде. Протягом кількох місяців вони не зробили нічого, аби провести його, і тепер ніхто не думає, що це колись трапиться взагалі", - цитує видання неназване поінформоване джерело.

Копирайт изображения Reuters Image caption Джерела кажуть, що зіркова пара намагається помиритися заради дітей

Причиною можливого зупинення судового розгляду справи розлучення називають рішення Пітта відмовитися від вживання алкоголю, про що він розповів в інтерв'ю журналу GQ у травні.

За словами друзів Джолі, поведінка Пітта зворушила актрису, яка, мовляв, раніше заявляла, що може прийняти його назад, якщо "він доведе, що налаштований на сімейне життя".

Пара "шукає спільну мову заради своїх дітей", додають джерела.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.