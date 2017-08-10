З початку року в Україні втопилися 714 людей

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Від початку 2017 року на українських водоймах вже загинули 714 людей, з них 74 дитини - про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуації.

Там зазначили, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки.

"Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані", - ідеться у повідомленні.

"Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають маленьких дітей без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми", - додали в ДСНС.

У ДСНС також опублікували правила безпеки під час відпочинку:

відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;

не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

температура води повинна бути не нижче +17°С;

плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 - 5 хвилин;

слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Рятувальники патрулюють місця відпочинку біля води, а також щодня проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу, але наголошують, що найдієвішим способом уникнути трагедії є власна обачність кожного, хто відпочиває на водоймах.