Норвезька співачка отримує погрози через чорношкірого "коханця"

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Норвезька поп-зірка Софі Еліз розповіла, що почала отримувати погрози після того, як у її кліпі знявся чорношкірий актор, який зіграв її коханця.

"У них (погрозах) було так багато ненависті, це - найжорстокіша річ, із якою я стикалася в житті", - розповіла співачка в інтерв'ю Radio 1 Newsbeat.

"Це відео мало розповідати про кохання. Така реакція лише показує, що надворі 2017 рік, а ми не просунулися далеко".

Співачка каже, що вона боїться виходити з дому.

Її акаунт в Instagram деактивували через небажану увагу.

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22-річна Софі Еліз нещодавно підписала контракт з лейблом Universal Music Group.

Відео для її останнього синглу All Your Friends зібрало понад 250 тисячі переглядів. Зараз його вже вилучили з YouTube

Під ним було багато коментарів - в тому числі з погрозами вбивства, а також висловлюваннями расистського та сексистського характеру.

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"Я насправді не хотіла видаляти коментарі, тому що хотіла, аби люди бачили, що такі речі досі відбуваються", - розповіла співачка, яка живе в Осло.

"Я була громадською діячкою в Норвегії приблизно шість років, тому я звикла до ненависті на свою адресу. Але я не думала, що людей занепокоїть колір шкіри хлопця у моєму відео", - додає вона.

Вона каже, що очікувала певну дискусію через свою пісню - але не з приводу відео до неї, а через її зміст.

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Втім, співачка, яка перед тим прославилася як учасниця реаліті-шоу, каже, що цей негативний досвід не забрав у неї бажання співпрацювати з темношкірими моделями й акторами у майбутньому.