Стрілянина біля вокзалу в Києві: троє поранених

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Біля центрального залізничного вокзалу в Києві стався конфлікт, в результаті якого були поранені троє людей, повідомила поліція Києва.

Подія сталася на площі Вокзальній неподалік ресторану McDonald's.

У четвер зранку поліція отримала повідомлення, що внаслідок конфлікту "двоє зловмисників поранили, імовірно - із травматичної зброї", трьох чоловіків.

За інформацією лікарів, постраждалі дістали травми ніг та рук. Їх доставили в лікарню.

Нападники втекли, заявили в поліції.

На місце події прибула патрульна поліція та слідчі.

Правоохоронці розшукують нападників та з'ясовують обставини конфлікту, додали в поліції.