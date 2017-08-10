Стрілянина біля вокзалу в Києві: троє поранених
Біля центрального залізничного вокзалу в Києві стався конфлікт, в результаті якого були поранені троє людей, повідомила поліція Києва.
Подія сталася на площі Вокзальній неподалік ресторану McDonald's.
У четвер зранку поліція отримала повідомлення, що внаслідок конфлікту "двоє зловмисників поранили, імовірно - із травматичної зброї", трьох чоловіків.
За інформацією лікарів, постраждалі дістали травми ніг та рук. Їх доставили в лікарню.
Нападники втекли, заявили в поліції.
На місце події прибула патрульна поліція та слідчі.
Правоохоронці розшукують нападників та з'ясовують обставини конфлікту, додали в поліції.