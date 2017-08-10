На "Фукусімі" знайшли бомбу часів Другої світової

Копирайт изображения Geoeye Image caption Десятки тисяч жителів змушені були евакуюватися з тієї території після землетрусу та цунамі 2011 року, які пошкодили реактор на станції "Фукусіма"

На території атомної станції "Фукусіма" в Японії, імовірно, знайшли бомбу часів Другої світової війни, яка не вибухнула.

Як вважають, цю бомбу довжиною 89 см під час війни скинули США.

Її виявили працівники, що будують автостоянку на території станції. Зараз "Фукусіма" перебуває в процесі виведення з експлуатації, розрахованому на чотири десятиліття.

Десятки тисяч жителів змушені були евакуюватися з тієї території після землетрусу та цунамі 2011 року, які пошкодили реактор.

Той інцидент став найбільшою ядерною аварією в світі після Чорнобильської катастрофи 1986 року.

Безпосередніх жертв саме в результаті аварії на "Фукусімі" не було. Проте трьох колишніх керівників компанії-оператора АЕС, Tepco, звинуватили у недбалості.

Копирайт изображения Getty/ AFP Image caption Працівники виводять станцію з експлуатації

Виявлення бомб часів Другої світової в Японії - не рідкість.

В районі "Фукусіми" раніше була розміщена японська військова база.