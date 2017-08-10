Непал криміналізує ізоляцію жінок під час менструації

Копирайт изображения AFP Image caption У деяких районах Непалу жінки сплять у таких сараях під час місячних

У Непалі ухвалили закон, який передбачає кримінальну відповідальність за практику, коли жінку змушують залишати дім на час менструації.

Тому, хто змусить жінку виконувати такий ритуал, загрожує трьохмісячне ув'язнення та штраф у 30 доларів США.

Ця практика під назвою "чхопаді" опинилася в центрі уваги після того, як дві жінки загинули, коли змушені були спати в сараях.

Але правозахисники сумніваються, що закон справді зможе вирішити проблему.

За стародавньою індуїстською традицією, жінки під час місячних, а також ті, хто щойно народив, вважаються нечистими або такими, що приносять невдачі. Їх можуть змусити спати в сараях або приміщеннях для худоби.

Їм також заборонено торкатися худоби та чоловіків, не можна їсти певну їжу, а також можуть заборонити користуватися вбиральнею у будинку, змусивши відходити від своїх сіл на великі відстані.

Минулого місяця дівчина-підліток померла після того, як її вкусила змія, коли вона спала в сараї під час менструації.

У грудні 2016 року померла інша 15-річнай дівчина. Вона задихнулася після того, як засвітила вогонь у сараї, аби зігрітися.

"Вкорінена традиція"

Втім, за словами правозахисниці Пеми Лхакі, новий закон неможливо буде застосовувати, оскільки ця практика пов'язана з глибоко вкоріненою системою вірувань.

"Вони повинні зрозуміти першопричину, вжити стратегічних заходів і почекати одне покоління", - сказала вона агентству AFP.

Табу на період місячних

У багатьох світових релігіях жінки під час місячних вважаються "нечистими".

Вони не мають права відвідувати храми та бути присутніми на релігійних обрядах.

Традиція "чхопаді", якої дотримуються індуси на заході Непалу, є найбільш екстремальною версією, коли жінок виганяють на вулиці під час місячних.

В Індії жінкам не дозволяється входити в деякі індуїстські храми і мусульманські мечеті під час менструації. Але зараз у судах є позови з вимогою це скасувати.

На півдні Індії на честь дівчини, яка досягає статевої зрілості, влаштовують вечірки з подарунками.

У селах жінки племені Догонів у Малі також живуть в сараях під час менструації

Згідно з доповіддю відділу з прав людини Держдепу США, опитування, проведене в Непалі 2010 року, показало, що "чхопаді" практикують 19% жінок віком від 15 до 49 років по всій країні.