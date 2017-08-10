Найкращі результати ЗНО - у Києві та Львівській області
Цього року найкраще зовнішнє незалежне тестування здали випускники із Києва та Львівської області, повідомив керівник Українського центру оцінювання якості освіти.
Наприклад, тести з української мови на 160-200 балів здали 44% випускників Львівщини та 43% киян.
Львівщина також лідирує на результатами тестування з історії, а Київ - із математики та англійської мови.
Найнижчі результати з української мови отримали учасники тесту з Чернівецької, Закарпатської, Херсонської та Рівненської областей.
А найбільше тих, хто здав один із тестів ЗНО на максимальні 200 балів - у Києві, Львівській, Запорізькій та Харківській областях.
Дев'ять випускників цього року отримали максимальні бали одразу із двох предметів.
Торік Київ і Львівщина так само вели перед за результатами тестування.