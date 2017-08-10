Справу Януковича продовжать розглядати 15 серпня
Оболонський райсуд Києва переніс розгляд справи екс-президента Віктора Януковича на 15 серпня.
Суддя пояснив це, зокрема, тим, що має взяти участь у розгляді іншої важливої кримінальної справи.
У четвер суд досліджував першу частину доказів з боку звинувачення.
Були продемонстровані записи із засідання Ради Федерації Росії, яка дозволила президенту Путіну використовувати війська в Україні.
15 серпня суд планує допитати як свідка колишнього постпреда України в ООН Юрія Сергєєва. Засідання почнеться о 14:00.
Віктора Януковича звинувачують у держзраді, пособництві представникам влади РФ та діях, вчинених з метою зміни меж території України.
Процес над ним став можливим завдяки запровадженню тимчасового механізму заочного засудження громадян, які переховуються від слідства понад півроку.
Одним із головних доказів у справі є звернення пана Януковича до влади Росії 1 березня 2014 року щодо введення військ в Україну.
Колишній президент та його захист заперечують звинувачення, а також називають заочний процес незаконним.