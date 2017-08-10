Біля Білого дому з'явилося надувне курча з зачіскою, як у Трампа

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Біля Білого дому з'явилося велике надувне курча з характерною зачіскою.

За словами автора дев'ятиметрової фігури, він поставив її на знак протесту проти "неефективного" лідерства Дональда Трампа.

В англійському сленгу слово "курча" означає "боягуз".

Дев'ятиметрова фігура стоїть між офіційною резиденцію лідера США і знаменитим Монументом Вашингтона.

В інтернеті "Курча Дон" викликало суперечливу реакцію - від підтримки до обурення.

У відео, опублікованому в соцмережах у середу, автор фігури сказав, що сподівається привернути увагу до "поганого" президентства, "що дестабілізує" країну.

Пан Брар закинув Трампу, що він, "схоже, боїться" опублікувати свої податкові декларації.

"Виглядає, що він боїться протистояти Путіну, а зараз - пасує перед Північною Кореєю", - заявив пан Брар.

За даними місцевих ЗМІ, кошти на фігуру автор зібрав через ресурс спільного фінансування GoFundM.

Дозвіл на її встановлення треба було отримати у Секретної служби США.

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У квітні надувне курча вже з'являлося на публіці під час акцій протесту, учасники яких вимагали від Трампа оприлюднити податкові декларації.

Думки користувачів соцмереж щодо інсталяції розділилися: хтось називає її "милою", хтось - "жалюгідною".

Утім, інтерес до неї є: у середу хештег #TrumpChicken набув популярності в американському сегменті Twitter.

"Це не коментар про Трампа чи його президентство - мені просто подобається надувне курча з волоссям Трампа. Це справді мило", - написала Єва Ульріх.

Інший користувач, Скотт Преслер, вважає: "Президент Трамп каже ядерній Північній Кореї про "вогонь і лють", а демократи надувають курча? Божевілля".