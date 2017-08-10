Біля Ємену контрабандисти вдруге за тиждень умисне втопили мігрантів
55 мігрантів, які намагалися перетнути Перську затоку, вважаються загиблими після того, як контрабандисти умисне перевернули їхній човен неподалік берегів Ємену, щоб уникнути арешту.
Про це повідомляє Управління ООН із питань міграції.
Загалом у перекинутому човні було близько 180 людей.
У середу внаслідок аналогічного інциденту загинули 50 людей. Працівникам Міжнародної організації з міграції тоді вдалося витягти із води тіла 29 загиблих. За їхніми словами, середній вік тих, хто перебував на борту човна - 16 років.
"Контрабандисти знають, що ситуація для них небезпечна, і їх можуть підстрелити, тож вони скидають їх [мігрантів] біля берега", - розповіла Reuters речниця Міжнародної організації з міграції.
Попри збройний конфлікт у Ємені, країна все ще є проміжним пунктом на шляху багатьох мігрантів з Африки до інших країн Перської затоки чи Європи
Цього року близько 55 тисяч мігрантів спробували перетнути Перську затоку на шляху із Сомалійського півострова до Ємену. Більш як половина із них - неповнолітні, третина - жінки, кажуть у Міжнародній організації з міграції.
Багато інших намагаються дістатися до Європи через Лівію та Середземне море.