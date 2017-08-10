Біля Ємену контрабандисти вдруге за тиждень умисне втопили мігрантів

Копирайт изображения IOM Image caption Працівники Міжнародної організації з міграції знайшли вцілілих у інциденті в середу не березі

55 мігрантів, які намагалися перетнути Перську затоку, вважаються загиблими після того, як ‎контрабандисти умисне перевернули їхній човен неподалік берегів Ємену, щоб уникнути ‎арешту.‎

Про це повідомляє Управління ООН із питань міграції.‎

Загалом у перекинутому човні було близько 180 людей.‎

У середу внаслідок аналогічного інциденту загинули 50 людей. Працівникам Міжнародної ‎організації з міграції тоді вдалося витягти із води тіла 29 загиблих. За їхніми словами, середній ‎вік тих, хто перебував на борту човна - 16 років.‎

‎"Контрабандисти знають, що ситуація для них небезпечна, і їх можуть підстрелити, тож вони ‎скидають їх [мігрантів] біля берега", - розповіла Reuters речниця Міжнародної ‎організації з міграції.‎

Попри збройний конфлікт у Ємені, країна все ще є проміжним пунктом на шляху багатьох ‎мігрантів з Африки до інших країн Перської затоки чи Європи

Цього року близько 55 тисяч мігрантів спробували перетнути Перську затоку на шляху із ‎Сомалійського півострова до Ємену. Більш як половина із них - неповнолітні, третина - жінки, ‎кажуть у Міжнародній організації з міграції.‎

Багато інших намагаються дістатися до Європи через Лівію та Середземне море.‎