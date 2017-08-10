Поліція затримала підозрюваних у справі про зараження яєць у Нідерландах

Копирайт изображения EPA Image caption Заражені яйця виявили у супермаркетах по всій Європі

Нідерландські слідчі затримали двох підозрюваних - працівників нідерландської компанії ‎Chickfriend - у справі про зараження курячих яєць інсектицидами.‎

Затримані - менеджери нідерландської компанії, їх підозрюють у використанні ‎інсектициду фіпроніла, шкідливого для людей, на птахофермах.‎

Арешти відбулися після серії поліцейських рейдів на восьми різних локаціях у ‎Нідерландах і Бельгії, скоординованих спільно із бельгійською владою, Європолом і ‎Євроюстом.‎

Слідчі зібрали велику кількість доказів - документи, автомобілі та банківські ‎виписки.‎

Фіпроніл виявили у яйцях, які продавалися у супермаркетах по всій Європі, і які ‎постачалися із Нідерландів. ‎

Нідерланди - найбільший постачальник курячих яєць у світі. Ймовірне зараження ‎відбулося внаслідок обробки курей від вошей препаратом Dega 16, у складі якого містився ‎небезпечний для людей фіпроніл. Його використовують у ветеринарії, але у ЄС його ‎заборонили до використання на тваринах, яких вирощують для споживання людьми.‎

У людей фіпроніл викликає проблеми із нирками, печінкою і щитовидною залозою.‎

Слідчі вважають, що препарат постачався Chickfriend, яку Нідерландські ‎фермери наймали для обробки тварин від шкідників. Як у нідерландської компанії ‎опинився цей препарат - поки що невідомо.‎