Поліція затримала підозрюваних у справі про зараження яєць у Нідерландах
Нідерландські слідчі затримали двох підозрюваних - працівників нідерландської компанії Chickfriend - у справі про зараження курячих яєць інсектицидами.
Затримані - менеджери нідерландської компанії, їх підозрюють у використанні інсектициду фіпроніла, шкідливого для людей, на птахофермах.
Арешти відбулися після серії поліцейських рейдів на восьми різних локаціях у Нідерландах і Бельгії, скоординованих спільно із бельгійською владою, Європолом і Євроюстом.
Слідчі зібрали велику кількість доказів - документи, автомобілі та банківські виписки.
Фіпроніл виявили у яйцях, які продавалися у супермаркетах по всій Європі, і які постачалися із Нідерландів.
Нідерланди - найбільший постачальник курячих яєць у світі. Ймовірне зараження відбулося внаслідок обробки курей від вошей препаратом Dega 16, у складі якого містився небезпечний для людей фіпроніл. Його використовують у ветеринарії, але у ЄС його заборонили до використання на тваринах, яких вирощують для споживання людьми.
У людей фіпроніл викликає проблеми із нирками, печінкою і щитовидною залозою.
Слідчі вважають, що препарат постачався Chickfriend, яку Нідерландські фермери наймали для обробки тварин від шкідників. Як у нідерландської компанії опинився цей препарат - поки що невідомо.