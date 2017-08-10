У Казахстані в аварії літака загинув український пілот

Копирайт изображения Adrian Pingstone / Wikimedia Commons Image caption Tecnam 2002 - легкий двомісний літак італійського виробництва

У Казахстані в четвер розбився навчальний літак. Загинули пілот-інструктор і курсант, які були на борту.

У міністерстві закордонних справ України повідомили, що пілот був громадянином України.

Раніше повідомлялося, що він був етнічним українцем, але громадянином Казахстану, але потім дипломати отримали уточнені дані.

За їхніми даними, український пілот був 1970 року народження. ЗМІ також називають дату народження курсанта - 1996 рік.

Аварія сталася близько 10 ранку за місцевим часом при виконанні навчально-тренувального завдання.

Літак Tecnam P-2002 упав за 40 кілометрів від Алмати.

Влада Казахстану каже, що судно повністю згоріло. На відео з місця інциденту видно, що літак упав неподалік від житлових будинків.

Погодні умови на момент аварії були хорошими.

Tecnam 2002 - легкий двомісний літак італійського виробництва. Його часто використовують для навчання пілотів.