Італійський ресторан не обслужив мера через шорти

Копирайт изображения DEL GHINGARO / FACEBOOK Image caption Мер міста В'яреджо опублікував фото шортів, у яких його не пустили в ресторан

Офіціант ресторану на півночі Італії попросив місцевого мера залишити заклад, бо той прийшов на вечерю у шортах.

Мер міста В'яреджо Джорджіо Гінгаро описав цей випадок у Facebook. За його словами, про дрес-код він не знав.

"Оскільки це була не офіційна вечеря, а зустріч із близькими друзями, я вирішив одягнутися повсякденно", - написав він.

Ресторан Club Nautico заявив, що шкодує про інцидент і надав меру своє членство.

Пан Гінгаро розповів, що сидів за столиком на терасі разом із друзями, коли до нього підійшов офіціант.

"Виглядаючи збентежено, він сказав, що оскільки я не одягнутий в довгі штани, я не можу в них залишитися", - написав мер.

За його словами, він врешті-решт повечеряв із друзями в іншому місці, але інцидент його засмутив. Він визнав, що відчув себе "трохи приниженим".

Копирайт изображения DEL GHINGARO / FACEBOOK

Представник ресторану заявив, що попередження про дрес-код були біля входу до ресторану і біля сходів.

Видання Corriere della Sera повідомляє, що менеджер виступив на захист правил, за якими в ресторані після 7 вечора слід бути вбраним у довгі штани.

"Мені прикро за цей випадок, але сподіваюся, ми зможемо прояснити цей інцидент із мером, якому я збираюся подарувати картку постійного члена", - сказав Муціо Скач'яті.