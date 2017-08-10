Італійський ресторан не обслужив мера через шорти
Офіціант ресторану на півночі Італії попросив місцевого мера залишити заклад, бо той прийшов на вечерю у шортах.
Мер міста В'яреджо Джорджіо Гінгаро описав цей випадок у Facebook. За його словами, про дрес-код він не знав.
"Оскільки це була не офіційна вечеря, а зустріч із близькими друзями, я вирішив одягнутися повсякденно", - написав він.
Ресторан Club Nautico заявив, що шкодує про інцидент і надав меру своє членство.
Пан Гінгаро розповів, що сидів за столиком на терасі разом із друзями, коли до нього підійшов офіціант.
"Виглядаючи збентежено, він сказав, що оскільки я не одягнутий в довгі штани, я не можу в них залишитися", - написав мер.
За його словами, він врешті-решт повечеряв із друзями в іншому місці, але інцидент його засмутив. Він визнав, що відчув себе "трохи приниженим".
Представник ресторану заявив, що попередження про дрес-код були біля входу до ресторану і біля сходів.
Видання Corriere della Sera повідомляє, що менеджер виступив на захист правил, за якими в ресторані після 7 вечора слід бути вбраним у довгі штани.
"Мені прикро за цей випадок, але сподіваюся, ми зможемо прояснити цей інцидент із мером, якому я збираюся подарувати картку постійного члена", - сказав Муціо Скач'яті.