У Києві може утворитися серпанок - влада

У четвер у Києві спостерігаються погодні умови, які сприяють утворенню метеорологічної димки, заявляють у КМДА.

Це явище небезпечне тим, що в нижніх шарах повітря накопичуються та утримуються шкідливі домішки.

За прогнозами, спека і відсутність вітру триматимуться до кінця поточного тижня, і це може призвести до утворення димки.

Лікарі радять у такий період обмежити перебування на вулиці, за можливості використовувати системи кондиціонування та очищення повітря.

У січні Київ потерпав від сильного смогу, причиною якого експерти назвали температурну інверсію та збільшення кількості викидів.