Вітамін B3 може допомогти уникнути викиднів - дослідження

Копирайт изображения Getty Images Image caption Експерти попереджають, що результати дослідження ще рано вважати рекомендацією для вагітних

Прийом вітаміну B3 під час вагітності може допомогти уникнути викиднів і вроджених ‎дефектів - такого висновку дійшли австралійські вчені після випробувань на ‎мишах.‎

Дослідники Інституту Віктора Ченга у Сіднеї назвали це "подвійним проривом", оскільки, за ‎їхніми словами, виявили і причину проблеми, і спосіб її вирішення.‎

Вчені сподіваються, їхня знахідка стане корисною медицині, адже щороку у світі ‎народжується 7,9 мільйонів немовлят із вродженими дефектами.‎

Водночас експерти застерігають, що дослідження австралійських науковців поки що "не ‎можна переводити у рекомендації" для вагітних.‎

Дефіцит молекули

Дослідники проаналізували ДНК чотирьох родин, у яких жінки мали кілька викиднів чи їхні ‎діти народилися із вродженими дефектами - як-от із проблемами серця, нирок, ‎хребта чи розщепленим піднебінням.‎

Вони виявили мутації у двох генах, що спричинювали у плода дефіцит життєво важливої ‎молекули під назвою нікотинамідаденіндинуклеотид, або ж NAD - вона відповідає за ‎генерування енергії клітинами і нормальний розвиток органів.‎

Дослідники продублювали цю мутацію на мишах і виявили, що її наслідки можна виправити, ‎якщо давати вагітній матері вітамін B3.‎

‎"Можна підвищити рівень NAD і цілковито запобігти викидням і вродженим дефектам. Це ‎обходить генетичну проблему, - заявила керівник дослідження, професор Саллі Данвуді. - ‎Вкрай рідко можна знайти причину проблеми і її вирішення в рамках одного дослідження. А ‎вирішення дуже просте - це вітаміни".‎

В обхід генетики

Проте інші експерти поки що застерігають від широкого застосування результатів ‎дослідження.‎

Д-р Кеті Морріс, експерт у галузі перинатальної медицини у Бірмінгемському університеті в ‎Британії, каже: "Цю знахідку не можна переводити у рекомендації для ‎вагітних жінок, у яких, як правило, може бути дефіцит вітаміну B3".‎

‎"Дозування, використані у дослідженні, у 10 разів вищі від рекомендованого денного ‎дозування харчових додатків для жінок", - додала вона.‎

За її словами, побічні ефекти такого високого дозування невідомі, крім того, ускладнення під ‎час вагітності часто виникають внаслідок складного комплексу факторів.‎

Професор Жан Голдінг із Університету Бристоля застеріг від надмірного захвату, адже робота базувалася на ‎генетичному дослідженні чотирьох сімей і мишей.‎

Наразі професор Данвуді рекомендує вагітним жінка вживає комплекси вітамінів, призначені ‎спеціально для прийому під час вагітності, до яких входить 18 мг вітаміну B3.‎

‎"Ми всі по-різному поглинаємо поживні речовини", - зазначила вона, додавши, що ‎високий індекс маси тіла і діабет можуть впливати на те, як організм жінки виробляє NAD.‎

Професор додала, що наступним етапом дослідження буде з'ясувати, чому у жінок, чиї ДНК ‎вони аналізували, був дефіцит потрібної молекули.‎