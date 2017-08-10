Вітамін B3 може допомогти уникнути викиднів - дослідження
Прийом вітаміну B3 під час вагітності може допомогти уникнути викиднів і вроджених дефектів - такого висновку дійшли австралійські вчені після випробувань на мишах.
Дослідники Інституту Віктора Ченга у Сіднеї назвали це "подвійним проривом", оскільки, за їхніми словами, виявили і причину проблеми, і спосіб її вирішення.
Вчені сподіваються, їхня знахідка стане корисною медицині, адже щороку у світі народжується 7,9 мільйонів немовлят із вродженими дефектами.
Водночас експерти застерігають, що дослідження австралійських науковців поки що "не можна переводити у рекомендації" для вагітних.
Дефіцит молекули
Дослідники проаналізували ДНК чотирьох родин, у яких жінки мали кілька викиднів чи їхні діти народилися із вродженими дефектами - як-от із проблемами серця, нирок, хребта чи розщепленим піднебінням.
Вони виявили мутації у двох генах, що спричинювали у плода дефіцит життєво важливої молекули під назвою нікотинамідаденіндинуклеотид, або ж NAD - вона відповідає за генерування енергії клітинами і нормальний розвиток органів.
Дослідники продублювали цю мутацію на мишах і виявили, що її наслідки можна виправити, якщо давати вагітній матері вітамін B3.
"Можна підвищити рівень NAD і цілковито запобігти викидням і вродженим дефектам. Це обходить генетичну проблему, - заявила керівник дослідження, професор Саллі Данвуді. - Вкрай рідко можна знайти причину проблеми і її вирішення в рамках одного дослідження. А вирішення дуже просте - це вітаміни".
В обхід генетики
Проте інші експерти поки що застерігають від широкого застосування результатів дослідження.
Д-р Кеті Морріс, експерт у галузі перинатальної медицини у Бірмінгемському університеті в Британії, каже: "Цю знахідку не можна переводити у рекомендації для вагітних жінок, у яких, як правило, може бути дефіцит вітаміну B3".
"Дозування, використані у дослідженні, у 10 разів вищі від рекомендованого денного дозування харчових додатків для жінок", - додала вона.
За її словами, побічні ефекти такого високого дозування невідомі, крім того, ускладнення під час вагітності часто виникають внаслідок складного комплексу факторів.
Професор Жан Голдінг із Університету Бристоля застеріг від надмірного захвату, адже робота базувалася на генетичному дослідженні чотирьох сімей і мишей.
Наразі професор Данвуді рекомендує вагітним жінка вживає комплекси вітамінів, призначені спеціально для прийому під час вагітності, до яких входить 18 мг вітаміну B3.
"Ми всі по-різному поглинаємо поживні речовини", - зазначила вона, додавши, що високий індекс маси тіла і діабет можуть впливати на те, як організм жінки виробляє NAD.
Професор додала, що наступним етапом дослідження буде з'ясувати, чому у жінок, чиї ДНК вони аналізували, був дефіцит потрібної молекули.