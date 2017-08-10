Рабство існує у кожному великому місті Британії - слідчі
Сучасне рабство і контрабанда людьми у Британії значно більш поширені, ніж вважалося - заявили у британському Національному агентстві з питань злочинності.
Упродовж останніх місяців агентство провело понад 300 поліцейських операцій, пов'язаних із рабством і контрабандою людьми, і дійшло висновку, що подібні злочини трапляються у "кожному великому місті у країні".
Раніше поліцейські припускали, що у тій чи іншій формі рабства у Сполученому Королівстві перебувають від 10 до 13 тисяч людей - нині ж слідчі кажуть, що це лише вершина айсберга.
За припущенням агентства, жертвами сучасного рабства у Британії є щонайменше кілька десятків тисяч людей.
"Чим більше ми шукаємо, тим більше знаходимо", - заявив директор агентства Вілл Керр.
За його словами, за останній рік майже кожна поліцейська операція, спрямована на виявлення кримінальний банд, які займаються торгівлею людьми, породжувала тільки більше розслідувань.
За словами пана Керра, рабство і торгівля людьми у сучасному світі настільки поширені, що майже кожна звичайна людина мимоволі контактує у повсякденному житті із їхніми жертвами.
Шокуючі масштаби
У агентстві кажуть, що поширенню сучасного рабства сприяють міжнародні угруповання, яких дедалі частіше приваблюють величезні суми грошей, які вони можуть заробити, контролюючи людей у дуже багатьох секторах економіки - значно більші, ніж від продажу наркотиків.
Зокрема, до таких секторів економіки належать харчова промисловість, риболовство, сільське господарство, будівництво, домашнє господарство і догляд за хворими.
"Ми були шоковані тими масштабами, які ми побачили, - розповів Вілл Керр. - Шанси того, що у своєму повсякденному нормальному житті ви зустрінетеся із жертвою експлуатації, величезні і тільки зростають".
У агентстві кажуть, що виявити людину, яка зазнає насилля чи експлуатації, можна за кількома чинниками: за тим, як людина вдягається, чи є на ній видимі ознаки фізичних травм або ознаки стресу, за тим, як вони потрапили на роботу у конкретній сфері.
Що таке сучасне рабство?
У Британії люди, які потрапили у сучасне рабство, часто працюють у манікюрних салонах, на будівництві, у борделях, на плантаціях марихуани чи в сільському господарстві.
Контрабандисти використовують інтернет, щоб заманювати жертв, обіцяючи їм високооплачувану роботу, навчання чи навіть кохання.
У Британії найчастішими країнами походження жертв сучасного рабства є Албанія, Нігерія, В'єтнам, Румунія і Польща, хоч часом у експлуатацію потрапляють і самі британці.
Типової жертви не існує. Це можуть бути чоловіки, жінки або діти будь-якого віку, але найчастіше це люди, які належать до найбільш вразливих соціальних категорій.
Багато із них вірять, що зможуть втекти від бідності, нестачі освіти, обмежених можливостей удома, нестабільної соціальної, економічної чи політичної ситуації в рідній країні або війни, і тому вірять обіцянкам контрабандистів, головна мета яких - заробити гроші.
Найбільш поширеною формою сучасного рабства у Британії є сексуальна експлуатація. На другому місці - трудова експлуатація, далі - примусове залучення у кримінальну діяльність і домашнє рабство.
"12-річна домашня рабиня"
Вілл Керр розповів історію 12-річної ромської дівчинки, яку затримали на прикордонному контролі, і яка після цього потрапила у домашнє рабство.
"Її привезли працювати в родині у одному з регіонів Британії, куди її успішно продав власний батько - або той, хто видавав себе за її батька. Вона мала щодня водити дітей у цій родині до школи і забирати їх звідти, а між цими заняттями - мити їхній будинок", - розповів пан Керр.
"[Їй було] 12 років - це стільки ж, скільки й моїй молодшій доньці", - додав він.
За словами слідчого, людям, причетним до експлуатації дівчини висунули звинувачення за кримінальними статтями.
Сучасне рабство увели у кримінальне законодавство Британії у 2015 році. Покарання для винних передбачає від 14 років за ґратами до довічного ув'язнення.
Та, за словами Керра, велика проблема для поліції виявляти такі справи - це те, що часом люди самі не усвідомлюють, що стали жертвами рабовласництва.
"Проблема існувала завжди"
За словами адвоката, що спеціалізується на правах людини і боротьбі із рабством, Шері Блер, знахідки британських слідчих "аж ніяка не несподіванка для тих, хто працює у цій сфері".
"Сучасне рабство завжди було прихованою проблемою, і відколи ми прийняли "Акт про сучасне рабство" у 2015 році, дедалі більше світла проливається на цю проблему. І як і наруга над дітьми свого часу, ця проблема завжди існувала, але люди не знали про неї, і з тим, як вони про неї дізнаються, ми розкриваємо масштаби цієї проблеми", - заявила вона.
За останні три роки кількість людей, що стали жертвами рабства чи торгівлі людьми, подвоїлася.
За даними Національної агенції із питань злочинності, у 2013 році жертвами рабства стали 1 745 людей, тоді як у 2016 році - 3 805.
У міністерстві внутрішніх справ Британії запевняють, що британський уряд вживає "провідних дій", щоб боротися із рабством - до них, зокрема, належать посилення покарання для рабовласників і контрабандистів і збільшення захисту і підтримки для людей, які стали їхніми жертвами.