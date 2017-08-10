Рабство існує у кожному великому місті Британії - слідчі

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Сучасне рабство і контрабанда людьми у Британії значно більш поширені, ніж вважалося - ‎заявили у британському Національному агентстві з питань злочинності.‎

Упродовж останніх місяців агентство провело понад 300 поліцейських операцій, пов'язаних із ‎рабством і контрабандою людьми, і дійшло висновку, що подібні злочини трапляються у ‎‎"кожному великому місті у країні".‎

Раніше поліцейські припускали, що у тій чи іншій формі рабства у Сполученому Королівстві ‎перебувають від 10 до 13 тисяч людей - нині ж слідчі кажуть, що це лише вершина айсберга.‎

За припущенням агентства, жертвами сучасного рабства у Британії є щонайменше кілька ‎десятків тисяч людей.‎

‎"Чим більше ми шукаємо, тим більше знаходимо", - заявив директор агентства Вілл Керр.‎

За його словами, за останній рік майже кожна поліцейська операція, спрямована на ‎виявлення кримінальний банд, які займаються торгівлею людьми, породжувала тільки більше ‎розслідувань.‎

За словами пана Керра, рабство і торгівля людьми у сучасному світі настільки поширені, що ‎майже кожна звичайна людина мимоволі контактує у повсякденному житті із їхніми ‎жертвами.‎

Шокуючі масштаби

У агентстві кажуть, що поширенню сучасного рабства сприяють міжнародні угруповання, ‎яких дедалі частіше приваблюють величезні суми грошей, які вони можуть заробити, ‎контролюючи людей у дуже багатьох секторах економіки - значно більші, ніж від продажу ‎наркотиків.‎

Зокрема, до таких секторів економіки належать харчова промисловість, риболовство, ‎сільське господарство, будівництво, домашнє господарство і догляд за хворими.‎

‎"Ми були шоковані тими масштабами, які ми побачили, - розповів Вілл Керр. - Шанси того, ‎що у своєму повсякденному нормальному житті ви зустрінетеся із жертвою експлуатації, ‎величезні і тільки зростають".‎

У агентстві кажуть, що виявити людину, яка зазнає насилля чи експлуатації, можна за ‎кількома чинниками: за тим, як людина вдягається, чи є на ній видимі ознаки фізичних травм ‎або ознаки стресу, за тим, як вони потрапили на роботу у конкретній сфері.‎

Що таке сучасне рабство?‎‎

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У Британії люди, які потрапили у сучасне рабство, часто працюють у манікюрних салонах, на ‎будівництві, у борделях, на плантаціях марихуани чи в сільському господарстві.‎

Контрабандисти використовують інтернет, щоб заманювати жертв, обіцяючи їм ‎високооплачувану роботу, навчання чи навіть кохання.‎

У Британії найчастішими країнами походження жертв сучасного рабства є Албанія, Нігерія, В'єтнам, ‎Румунія і Польща, хоч часом у експлуатацію потрапляють і самі британці.‎

Типової жертви не існує. Це можуть бути чоловіки, жінки або діти будь-якого віку, але ‎найчастіше це люди, які належать до найбільш вразливих соціальних категорій.‎

Багато із них вірять, що зможуть втекти від бідності, нестачі освіти, обмежених можливостей ‎удома, нестабільної соціальної, економічної чи політичної ситуації в рідній країні або війни, і ‎тому вірять обіцянкам контрабандистів, головна мета яких - заробити гроші.‎

Найбільш поширеною формою сучасного рабства у Британії є сексуальна експлуатація. На ‎другому місці - трудова експлуатація, далі - примусове залучення у кримінальну діяльність і ‎домашнє рабство.‎

‎"12-річна домашня рабиня"‎

Вілл Керр розповів історію 12-річної ромської дівчинки, яку затримали на прикордонному ‎контролі, і яка після цього потрапила у домашнє рабство.‎

‎"Її привезли працювати в родині у одному з регіонів Британії, куди її успішно продав власний ‎батько - або той, хто видавав себе за її батька. Вона мала щодня водити дітей у цій родині до ‎школи і забирати їх звідти, а між цими заняттями - мити їхній будинок", - розповів пан Керр.‎

‎"[Їй було] 12 років - це стільки ж, скільки й моїй молодшій доньці", - додав він.‎

За словами слідчого, людям, причетним до експлуатації дівчини висунули звинувачення за ‎кримінальними статтями.‎‎

Сучасне рабство увели у кримінальне законодавство Британії у 2015 році. Покарання для ‎винних передбачає від 14 років за ґратами до довічного ув'язнення.

Та, за словами Керра, велика проблема для поліції виявляти такі справи - це те, що часом люди ‎самі не усвідомлюють, що стали жертвами рабовласництва.‎

‎"Проблема існувала завжди"‎

За словами адвоката, що спеціалізується на правах людини і боротьбі із рабством, Шері Блер, ‎знахідки британських слідчих "аж ніяка не несподіванка для тих, хто працює у цій сфері".‎

‎"Сучасне рабство завжди було прихованою проблемою, і відколи ми прийняли "Акт про ‎сучасне рабство" у 2015 році, дедалі більше світла проливається на цю проблему. І як і ‎наруга над дітьми свого часу, ця проблема завжди існувала, але люди не знали про неї, і з тим, ‎як вони про неї дізнаються, ми розкриваємо масштаби цієї проблеми", - заявила вона.‎

За останні три роки кількість людей, що стали жертвами рабства чи торгівлі людьми, ‎подвоїлася.‎

За даними Національної агенції із питань злочинності, у 2013 році жертвами рабства стали 1 ‎‎745 людей, тоді як у 2016 році - 3 805.‎

У міністерстві внутрішніх справ Британії запевняють, що британський уряд вживає "провідних дій", щоб боротися із рабством - до них, зокрема, належать посилення ‎покарання для рабовласників і контрабандистів і збільшення захисту і підтримки для людей, ‎які стали їхніми жертвами.