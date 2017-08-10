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Американський президент Дональд Трамп застеріг Північну Корею, що їй доведеться "дуже, ‎дуже понервуватися", якщо вона вчинить якісь дії проти США.‎

За його словами, північнокорейський режим опиниться у біді, "в якій небагатьом країнам ‎довелося побувати", якщо не "збереться купи".‎

Заяви Трампа з'явилися невдовзі після погроз Пхеньяна розробити план із запуску ракети ‎середньої дальності по району Тихого океану, в якому розташована ‎американська військова база на острові Гуам, до середини серпня.‎

При цьому виступаючи у своєму гольф-клубі у Нью-Джерсі пан Трамп заявив, ‎що США завжди готові розглянути можливість переговорів.‎

За його словами, його попередні слова до Пхеньяна не були достатньо ‎жорсткими - навіть ті, у яких він говорив "вогонь і лють", які очікують на КНДР, ‎якщо вона завдасть удару по США.‎

Пан Трамп також розкритикував Китай, заявивши, що Пекін "міг би зробити значно гірше" ‎для врегулювання ситуації на Корейському півострові.‎

На запитання, чи існує можливість превентивного удару по КНДР, президент відповів: "Ми ‎не говоримо про таке. Ніколи".‎

Водночас він додав: "Я скажу вам ось що: якщо Північна Корея зробить щось, що ‎стосувалося б принаймні думок про напад на когось, кого ми любимо чи представляємо, чи ‎на наших союзників, чи на нас, їм доведеться дуже, дуже понервуватися".‎

‎"І я скажу вам чому, - продовжив президент. - Бо із ним станеться те, чого вони ніколи не ‎могли б собі уявити".‎

‎"Ось що я вам скажу. Північній Кореї краще зібратися купи, бо інакше вони опиняться у біді, ‎в якій небагатьом країнам довелося побувати", - застеріг він.

Напруга між КНДР і США посилилася після того, як Пхеньян двічі за місяць у липні випробував ‎міжконтинентальні балістичні ракети. У КНДР назвали обидва запуски успішними і заявили, що США перебувають у межах досяжності цих ракет.

Експерти проте кажуть, що більшість північнокорейських ракет мають вкрай низьку точність і не можуть влучити у ціль.‎

Пізніше видання Washington Post із посиланням на американську розвідку написало, що КНДР ‎буцімто уже виготовила ядерні боєголовки, достатньо малі, щоб вміститися у ‎міжконтинентальній балістичній ракеті.‎

Якщо це справді так, то це означає, що Пхеньян зумів виготовити ядерну зброю, здатну завдати ‎удару по США, значно ‎швидше, ніж того очікували міжнародні експерти.‎

Минулого тижня Радбез ООН одноголосно ухвалив посилення санкцій проти ‎КНДР. Резолюція ООН, яка є відповіддю на запуски міжконтинентальних ‎балістичних ракет, була ухвалена за ініціативою Вашингтона.‎

Резолюція передбачає заборону на імпорт з КНДР залізної руди, свинцю, вугілля і ‎морепродуктів, замороження рахунків Банку зовнішньої торгівлі КНДР, а також ‎заборону для північнокорейських морських суден входити в порти.‎

За підрахунками американської сторони, виконання штрафних заходів скоротить ‎щорічні валютні доходи Пхеньяна, які зараз складають близько 3 млрд доларів, ‎втричі.‎‎