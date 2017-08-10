У Данії виявили двадцять тон заражених інсектицидом яєць
Двадцять тон заражених інсектицидами яєць із Нідерландів продали у Данії, повідомила влада країни.
Копенгаген заявив, що заражені яйця здебільшого продали у звареному і очищеному від шкарлупи вигляді кафетеріям і кейтеринговим компаніям.
Данія - поки що остання із європейських країн, як виявили у себе курячі яйця, заражені інсектицидом фіпронілом, шкідливим для людей.
Інсектицид вражає нирки, печінку і щитовидну залозу у людей, і заборонений у країнах ЄС до застосування на тваринах, призначених для людського харчування, хоч його все ще використовують у інших сферах ветеринарії.
Водночас данська влада закликала громадян зберігати спокій, запевнивши, що заражені яйця, імпортовані до країни компанією Danæg Products, не загрожують людям.
"Аналіз зразків, зроблений у Нідерландах, показав сліди фіпронілу у яйцях, але не на рівні загрози здоров'ю", - заявила влада країни. При цьому там пообіцяли вилучити усю заражену продукцію із продажу.
Окрім Данії скандал із зараженими інсектицидами яйцями зачепив ще дев'ять країн, включно з Британією, Румунією і Люксембургом.
Більшість заражених яєць походять із птахоферм у Нідерландах, яка є найбільшим постачальником курячих яєць у світі, проте заражені зразки виявили також у продукції із Бельгії і Німеччини.
Раніше у четвер влада Нідерландів оголосила, що затримала двох підозрюваних - працівників нідерландської компанії Chickfriend - у справі про зараження курячих яєць інсектицидами.
Арешти відбулися після серії поліцейських рейдів на восьми різних локаціях у Нідерландах і Бельгії, скоординованих спільно із бельгійською владою, Європолом і Євроюстом.
Ймовірне зараження відбулося внаслідок обробки курей від вошей препаратом, у складі якого містився небезпечний для людей фіпроніл.
Слідчі вважають, що препарат постачався компанією Chickfriend, яку нідерландські фермери наймали для обробки тварин від шкідників. Як у нідерландської компанії опинився цей препарат - поки що достеменно невідомо, проте слідчі підрозрюють, що хімікати продала бельгійська фірма Poultry Vision.