Трампа критикують через коментарі про протести у Вірджинії

Копирайт изображения Reuters Image caption Як пише кореспондент ВВС News із місця подій Джоель Ґюнтер, протест ультраправих у Шарлоттсвіллі був зібранням ополченців, расистів, нео-нацистів і тих, хто заявляв, що хоче захистити свою "південну історію"

Президент США Дональд Трамп зазнав критики із лав власної республіканської партії за свої ‎коментарі з приводу сутичок під час протестів ультраправих у штаті Вірджинія.‎

Раніше повідомлялося, що одна жінка загинула і щонайменше 19 людей постраждали ‎в результаті інциденту в місті Шарлоттсвілль, штат Вірджинія, де від суботи ‎проходять протести ультраправих і їхніх опонентів. Автомобіль в'їхав у натовп тих, ‎хто виступав проти мітингу ультраправих - поліція заарештувала 20-річного юнака, ‎який ймовірно сидів за кермом, йому висунули звинувачення у вбивстві.‎

У суботу сотні ультраправих активістів зібралися на марш "Об'єднаємо правих", ‎заявлений як акція протесту проти планів демонтажу статуї генерала Роберта Лі в ‎парку Визволення (чорношкірих рабів) у центрі Шарлоттсвілля. Генерал Лі командував ‎армією південних штатів, які зазнали поразки в Громадянській війні у США у 1861-65 ‎роках.‎

Серед мітингувальників було багато радикалів, включно з неонацистами, ‎альтернативних правих (білих неонацистів) та активістів расистської організації "Ку-‎клукс-клан".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ультраправі і їх противники спершу обмінювалися взаємними образами, кпинами і розприскуванням перцевого спрею

‎Ультраправих одразу зустріли майже стільки ж противників акції, зокрема з руху проти ‎проявів расизму у поліції. Американські ЗМІ повідомляють про незначні сутички і ‎перцевий спрей, які розпилювали одне проти одного учасники обох акцій.‎

Інцидент із наїздом автомобіля на натовп противників ультраправих стався, коли ‎обидва мітинги вже починали розходитися.‎

Насильство "з усіх сторін"‎

‎"Ми всі маємо бути єдині і засудити все, що стоїть за ненавистю. В Америці немає ‎місця такому насильству", - написав Дональд Трамп у Twitter невдовзі після інциденту.‎

Пан Трамп засудив насилля"з боку багатьох сторін" протесту, не виділивши окремо ‎ультраправих.‎

Його слова одразу зазнали критики серед як демократів, так і республіканців, в тому ‎числі сенаторів.‎

Так сенатор Корі Ґарднер заявив: "Пане президенте, ми маємо називати зло його ‎власним іменем. Це були білі расисти, і це був [акт] внутрішнього тероризму".‎

‎"Для країни дуже важливо почути, що [Дональд Трамп] називає події у Шарлоттсвіллі ‎тим, чим вони є - терористичним нападом з боку білих расистів", - написав у Twitter ‎інший республіканський сенатор, колишній суперник пана Трампа на президентських ‎перегонах Марко Рубіо. Різко засудив реакцію президента і інший впливовий ‎республіканський політик Тед Круз.‎

Лідерка Демократичної партії у Палаті представників американського Конгресу Ненсі ‎Пелосі заявила, що "розмови президента про насилля «з багатьох сторін» ігнорує ‎ганебну реальність білого расизму у нашій країні".‎

Багато оглядачів вважають, що прихід до влади Дональда Трампа у США дав новий ‎імпульс ультраправим рухам у США.‎

Правозахисна організація Southern Poverty Law Center заявила, що "перемога Трампа ‎наелектризувала ультраправих, які вбачають у ньому поборника ідеї того, що Америка є ‎принципово країною білого чоловіка".‎