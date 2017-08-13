Трампа критикують через коментарі про протести у Вірджинії
Президент США Дональд Трамп зазнав критики із лав власної республіканської партії за свої коментарі з приводу сутичок під час протестів ультраправих у штаті Вірджинія.
Раніше повідомлялося, що одна жінка загинула і щонайменше 19 людей постраждали в результаті інциденту в місті Шарлоттсвілль, штат Вірджинія, де від суботи проходять протести ультраправих і їхніх опонентів. Автомобіль в'їхав у натовп тих, хто виступав проти мітингу ультраправих - поліція заарештувала 20-річного юнака, який ймовірно сидів за кермом, йому висунули звинувачення у вбивстві.
У суботу сотні ультраправих активістів зібралися на марш "Об'єднаємо правих", заявлений як акція протесту проти планів демонтажу статуї генерала Роберта Лі в парку Визволення (чорношкірих рабів) у центрі Шарлоттсвілля. Генерал Лі командував армією південних штатів, які зазнали поразки в Громадянській війні у США у 1861-65 роках.
Серед мітингувальників було багато радикалів, включно з неонацистами, альтернативних правих (білих неонацистів) та активістів расистської організації "Ку-клукс-клан".
Ультраправих одразу зустріли майже стільки ж противників акції, зокрема з руху проти проявів расизму у поліції. Американські ЗМІ повідомляють про незначні сутички і перцевий спрей, які розпилювали одне проти одного учасники обох акцій.
Інцидент із наїздом автомобіля на натовп противників ультраправих стався, коли обидва мітинги вже починали розходитися.
Насильство "з усіх сторін"
"Ми всі маємо бути єдині і засудити все, що стоїть за ненавистю. В Америці немає місця такому насильству", - написав Дональд Трамп у Twitter невдовзі після інциденту.
Пан Трамп засудив насилля"з боку багатьох сторін" протесту, не виділивши окремо ультраправих.
Його слова одразу зазнали критики серед як демократів, так і республіканців, в тому числі сенаторів.
Так сенатор Корі Ґарднер заявив: "Пане президенте, ми маємо називати зло його власним іменем. Це були білі расисти, і це був [акт] внутрішнього тероризму".
"Для країни дуже важливо почути, що [Дональд Трамп] називає події у Шарлоттсвіллі тим, чим вони є - терористичним нападом з боку білих расистів", - написав у Twitter інший республіканський сенатор, колишній суперник пана Трампа на президентських перегонах Марко Рубіо. Різко засудив реакцію президента і інший впливовий республіканський політик Тед Круз.
Лідерка Демократичної партії у Палаті представників американського Конгресу Ненсі Пелосі заявила, що "розмови президента про насилля «з багатьох сторін» ігнорує ганебну реальність білого расизму у нашій країні".
Багато оглядачів вважають, що прихід до влади Дональда Трампа у США дав новий імпульс ультраправим рухам у США.
Правозахисна організація Southern Poverty Law Center заявила, що "перемога Трампа наелектризувала ультраправих, які вбачають у ньому поборника ідеї того, що Америка є принципово країною білого чоловіка".