Трамп подякував Путіну за скорочення дипмісій США

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption У посольстві США в Москві працюють сотні росіян

Президент США Дональд Трамп висловив подяку російському президенту Володимиру Путіну за рішення скоротити кількість співробітників американської дипмісії в Росії.

"Так ми заощадимо багато грошей", - сказав пан Трамп під час свого виступу в гольф-клубі в Нью-Джерсі.

"Я хочу йому сказати спасибі, оскільки саме зараз ми намагаємося скоротити витрати на персонал. І я особисто вдячний йому за те, що він звільнив досить багато людей, і тепер у нас зменшаться витрати", - прокоментував американський президент дипломатичний скандал з Росією.

Наприкінці липня Володимир Путін вирішив різко скоротити штат американського посольства в Росії. У в рамках контрсанкцій проти США він скоротив кількість співробітників американських диппредставництв в країні на 755 людини.

Слова Дональда Трампа суперечать позиції Держдепартаменту США. Відомство висловило жаль щодо ухвалених Росією заходів і вважає їх необґрунтованими.

Наприкінці липня дві палати Конгресу США переважною більшістю ухвалили закон, що вводить нові санкції проти Росії, Ірану і КНДР. Дональд Трамп підписав закон.

США розпочали запроваджувати санкції проти Росії ‎через анексію Криму у 2014 році. Але дискусія щодо нових обмежувальних заходів відбулася на тлі розслідування про можливе втручання Росії у вибори у США 2016 року.