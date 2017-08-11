В АТО загинув український військовий
Український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої неподалік селища Піски, повідомляє штаб АТО на своїй сторінці у Facebook.
За даними штабу, минулої доби бойовики здійснили 15 обстрілів.
На луганському напрямку сепаратисти двічі вели вогонь неподалік Станиці Луганської з великокаліберних кулеметів. Укріплення ЗСУ у селищі Щастя обстріляли із зенітної установки, повідомляє штаб.
У районі кримського вони стріляли з мінометів калібру 82 мм та гранатометів по українських укріпленнях у районі Кримського.
На приморському напрямку під гранатометний вогонь бойовики потрапили опорні пункти Збройних сил у Талаківці та Водяному.
Актуальної інформації з іншої сторони наразі немає.