В АТО загинув український військовий

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Український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої неподалік селища Піски, повідомляє штаб АТО на своїй сторінці у Facebook.

За даними штабу, минулої доби бойовики здійснили 15 обстрілів.

На луганському напрямку сепаратисти двічі вели вогонь неподалік Станиці Луганської з великокаліберних кулеметів. Укріплення ЗСУ у селищі Щастя обстріляли із зенітної установки, повідомляє штаб.

У районі кримського вони стріляли з мінометів калібру 82 мм та гранатометів по українських укріпленнях у районі Кримського.

На приморському напрямку під гранатометний вогонь бойовики потрапили опорні пункти Збройних сил у Талаківці та Водяному.

Актуальної інформації з іншої сторони наразі немає.