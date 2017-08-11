Стрілянина в Полтаві почалася через конфлікт між відпочивальниками - поліція

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За попередніми даними, стрілянина на місцевому пляжі у Полтаві у четвер ввечері сталася через конфлікт між відпочивальниками, який переріс у бійку.

Про це повідомляє Нацполіція на своїй сторінці у Facebook з посиланням на Нацполіцію Полтавщини.

"Під час сутички двох компаній, 22-річний мешканець Полтави, захищаючись від групи нападників, які завдавали йому удари та стріляли з предмета, схожого на пістолет, здійснив декілька пострілів в сторону нападника", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, нападник помер на місці, 24-річного чоловіка та 7-річного хлопчика поранено. Постраждалих доставили до лікарні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за статтею "умисне вбивство" та статтею "хуліганство із застосуванням зброї".

Досудове розслідування триває.

У четвер близько 19:30 до поліції надійшли повідомлення про те, що на одному з пляжів Полтави невідомий вчинив стрілянину.