США сподіваються вирішити проблему КНДР дипломатично ‎

Копирайт изображения AFP Image caption Міністр оборони переконаний, що дипломатія демонструє результати

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що Сполучені Штати все ще сподіваються вирішити кризу навколо КНДР дипломатичними методами.

За його словами, війна була б "катастрофічною", натомість дипломатія демонструє результати.

Ці слова пролунали на тлі кількох днів гострих заяв як з боку США, так і з Північної Кореї.

Перед цим американський президент Дональд Трамп застеріг КНДР, що їй доведеться "дуже, ‎дуже понервуватися", якщо вона діятиме проти США.‎

За його словами, північнокорейський режим опиниться у біді, "в якій небагатьом країнам ‎довелося побувати", якщо не "збереться купи".‎

Заяви Трампа з'явилися невдовзі після погроз Пхеньяна розробити до середини серпня план із запуску ракети ‎середньої дальності в районі Тихого океану, де розташована ‎американська військова база на острові Гуам.‎

При цьому, виступаючи у своєму гольф-клубі у Нью-Джерсі, пан Трамп заявив, ‎що США завжди готові розглянути можливість переговорів.‎

За словами американського лідера, його попередні слова до Пхеньяна не були достатньо ‎жорсткими - навіть ті, у яких він говорив про "вогонь і лють", що очікують на КНДР, ‎якщо вона завдасть удару по США.‎

Копирайт изображения AFP Image caption Попри гостру риторику, за словами Трампа, США завжди готові розглянути можливість переговорів

Пан Трамп також розкритикував Китай, заявивши, що Пекін "міг би зробити значно бірше" ‎для врегулювання ситуації на Корейському півострові.‎

На запитання, чи існує можливість превентивного удару по КНДР, президент відповів: "Ми ‎не говоримо про таке. Ніколи".‎

Північній Кореї краще зібратися купи, бо інакше вони опиняться у біді, ‎в якій небагатьом країнам довелося побувати Дональд Трамп, Президент США

Водночас він додав: "Я скажу вам ось що: якщо Північна Корея зробить щось, що ‎стосувалося б принаймні думок про напад на когось, кого ми любимо чи представляємо, чи ‎на наших союзників, чи на нас, їм доведеться дуже, дуже понервуватися".‎

‎"І я скажу вам чому, - продовжив президент. - Бо із ними станеться те, чого вони ніколи не ‎могли б собі уявити".‎

‎"Ось що я вам скажу. Північній Кореї краще зібратися купи, бо інакше вони опиняться у біді, ‎в якій небагатьом країнам довелося побувати", - застеріг він.

Напруга між КНДР і США посилилася після того, як Пхеньян двічі за місяць у липні випробував ‎міжконтинентальні балістичні ракети. У КНДР назвали обидва запуски успішними і заявили, що США перебувають у межах досяжності цих ракет.

Експерти кажуть, що більшість північнокорейських ракет мають вкрай низьку точність і не можуть влучити у ціль.‎

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Пізніше видання Washington Post із посиланням на американську розвідку написало, що КНДР ‎буцімто уже виготовила ядерні боєголовки, достатньо малі, щоб вміститися у ‎міжконтинентальній балістичній ракеті.‎

Якщо це справді так, то це означає, що Пхеньян зумів виготовити ядерну зброю, здатну завдати ‎удару по США, значно ‎швидше, ніж того очікували міжнародні експерти.‎

Минулого тижня Радбез ООН одноголосно ухвалив посилення санкцій проти ‎КНДР. Резолюція ООН, яка є відповіддю на запуски міжконтинентальних ‎балістичних ракет, була ухвалена за ініціативою Вашингтона.‎

Резолюція передбачає заборону на імпорт з КНДР залізної руди, свинцю, вугілля і ‎морепродуктів, замороження рахунків Банку зовнішньої торгівлі КНДР, а також ‎заборону для північнокорейських морських суден входити в порти.‎

За підрахунками американської сторони, виконання штрафних заходів скоротить ‎щорічні валютні доходи Пхеньяна, які зараз складають приблизно 3 мільярди доларів, ‎втричі.‎‎