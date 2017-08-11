В ЄС сваряться через скандал із яйцями

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Комісар ЄС з безпеки харчових продуктів закликав країни припинити "звинувачувати і присоромлювати" одна одну через скандал із зараженими інсектицидами яйцями.

Вайтеніс Ендріукайтіс вважає, що міністрам та представникам регулювальних органів слід негайно зустрітися з цього приводу.

Більшість заражених забороненим для використання у харчовій промисловості в Євросоюзі фіпронілом яєць походять із Нідерландів.

Та країна є найбільшим ‎постачальником курячих яєць в Європі, проте заражені зразки виявили також у продукції із Бельгії і ‎Німеччини.

Суперечка виникла довкола запитання про те, як давно це було відомо бельгійським та голландським чиновникам.

"Звинувачення і присоромлення нікуди нас не заведуть, і я хочу зупинити це", - ідеться у заяві пана Ендріукайтіса.

"Наше спільне завдання і пріоритет тепер полягають у тому, аби дати раду ситуації, зібрати інформацію, сфокусуватися на аналізі та уроках, які можна засвоїти з метою вдосконалення системи і запобігання злочинів", - додав він.

Окрім Данії, в якій щойно виявили 20 тонн заражених яєць, скандал зачепив ще дев'ять країн, включно з ‎Британією, Румунією і Люксембургом.‎

У четвер у компаніях в Нідерландах та Бельгії провели рейди, під час яких арештували двох людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Заражені яйця здебільшого продали у звареному і очищеному від ‎шкарлупи вигляді кафетеріям і кейтеринговим компаніям

Внаслідок інциденту мільйони яєць прибрали із полиць супермаркетів у низці країн ЄС.

Виявилося, що подекуди інфіковані яйця продавали вже не один місяць.

Під час розслідування, яке триває у Бельгії та Нідерландах, закрили понад 100 ферм.

Фіпроніл вражає нирки, печінку і щитовидну залозу у людей, і заборонений у країнах ЄС до ‎застосування на тваринах, призначених для людського харчування, хоч його все ще ‎використовують в інших сферах ветеринарії.‎

Ймовірне зараження ‎відбулося внаслідок обробки курей від вошей препаратом, у складі якого містився ‎небезпечний для людей фіпроніл. ‎

Слідчі вважають, що препарат постачався компанією Chickfriend, яку нідерландські ‎фермери ‎наймали для обробки тварин від шкідників.

Як у нідерландської компанії ‎опинився ‎цей препарат - поки що достеменно невідомо, проте слідчі підрозрюють, що хімікати продала бельгійська фірма Poultry Vision.