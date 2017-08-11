В ЄС сваряться через скандал із яйцями
Комісар ЄС з безпеки харчових продуктів закликав країни припинити "звинувачувати і присоромлювати" одна одну через скандал із зараженими інсектицидами яйцями.
Вайтеніс Ендріукайтіс вважає, що міністрам та представникам регулювальних органів слід негайно зустрітися з цього приводу.
Більшість заражених забороненим для використання у харчовій промисловості в Євросоюзі фіпронілом яєць походять із Нідерландів.
Та країна є найбільшим постачальником курячих яєць в Європі, проте заражені зразки виявили також у продукції із Бельгії і Німеччини.
Суперечка виникла довкола запитання про те, як давно це було відомо бельгійським та голландським чиновникам.
"Звинувачення і присоромлення нікуди нас не заведуть, і я хочу зупинити це", - ідеться у заяві пана Ендріукайтіса.
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"Наше спільне завдання і пріоритет тепер полягають у тому, аби дати раду ситуації, зібрати інформацію, сфокусуватися на аналізі та уроках, які можна засвоїти з метою вдосконалення системи і запобігання злочинів", - додав він.
Окрім Данії, в якій щойно виявили 20 тонн заражених яєць, скандал зачепив ще дев'ять країн, включно з Британією, Румунією і Люксембургом.
У четвер у компаніях в Нідерландах та Бельгії провели рейди, під час яких арештували двох людей.
Внаслідок інциденту мільйони яєць прибрали із полиць супермаркетів у низці країн ЄС.
Виявилося, що подекуди інфіковані яйця продавали вже не один місяць.
Під час розслідування, яке триває у Бельгії та Нідерландах, закрили понад 100 ферм.
Фіпроніл вражає нирки, печінку і щитовидну залозу у людей, і заборонений у країнах ЄС до застосування на тваринах, призначених для людського харчування, хоч його все ще використовують в інших сферах ветеринарії.
Ймовірне зараження відбулося внаслідок обробки курей від вошей препаратом, у складі якого містився небезпечний для людей фіпроніл.
Слідчі вважають, що препарат постачався компанією Chickfriend, яку нідерландські фермери наймали для обробки тварин від шкідників.
Як у нідерландської компанії опинився цей препарат - поки що достеменно невідомо, проте слідчі підрозрюють, що хімікати продала бельгійська фірма Poultry Vision.