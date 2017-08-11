Проект "Стіна": суд арештував підозрюваних у розкраданні

Копирайт изображения UNIAN Image caption Проект "Стіна" почали реалізовувати у 2014 році

Солом'янський районний суд Києва арештував сімох підозрюваних у розкраданні грошей під час втілення проекту "Стіна" на кордоні України.

У Національному антикорупційному бюро повідомили, що таке рішення судді ухвалили за клопотанням їхніх детективів.

Серед арештованих - екс-керівники управлінь Державної прикордонної служби, а також підприємств-підрядників - ТОВ "АЗІ", Чернігівський облавтодору", ТОВ "Будцентр "Вітязь", а також особа, яка, як стверджують в НАБУ, була посередником.

Усім їм присудили тримання під вартою з можливістю внесення застави різного обсягу - від 500 тисяч до понад 8 мільйонів гривень.

"Загальна сума застав складає близько 25,5 мільйона гривень. Таким чином суд задовольнив клопотання детективів та прокурорів у повному обсязі", - ідеться у повідомленні НАБУ.

8 серпня детективи НАБУ та прокурори САП затримали шістьох людей, яких підозрюють у розкраданні грошей, виділених з бюджету на так званий проект "Стіна".

У рамках цієї справи правоохоронці проводять обшуки у Києві, Київській області, Чернігові та Харкові.

Розслідування триває з березня 2016-го року. За версією слідства, внаслідок злочинних дій державі завдали збитків на понад 16 мільйонів гривень.

Фортифікаційний проект "Стіна", також відомий як "Європейський вал", тодішній прем'єр Арсеній Яценюк презентував на засіданні Кабміну 3 вересня 2014 року.

Він передбачав облаштування оборонних споруд та систем спостереження на всій довжині кордону між Україною та Росією. Також мали намір облаштувати морське узбережжя та демаркаційну лінію на межі з Кримом.

Проект планували завершити впродовж півроку, витративши на нього 8 мільярдів гривень.