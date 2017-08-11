Саакашвілі й далі їздить Східною Європою

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міхеіл Саакашвілі стверджує, що досі користується українським паспортом

Колишній президент Грузії та екс-губернатор Одеської області Міхеіл Саакашвілі продовжує турне країнами Східної Європи. Зараз він приїхав до Угорщини.

Пан Саакашвілі повідомив у Facebook, що приїхав з родиною на озеро Балатон.

Перед цим він був у Польщі та Литві.

Один із керівників партії "Рух нових Сил Міхеіла Саакашвілі" Давід Сакварелідзе у Херсоні заявив, що партія готується зустрічати свого лідера на кордоні з Україною.

Щоправда, він не уточнив, де саме та коли пан Саакашвілі спробує в'їхати до України.

"Який кордон, і коли - ми будемо вирішувати", - заявив він.

Пан Сакварелідзе ще раз наголосив, що їхня партія готує акції протесту на осінь та буде домагатись у суді повернення Міхеілу Саакашвілі українського громадянства.

За даними кількох останніх опитувань, рейтинг партії пана Саакашвілі зараз складає близько 1,5%.

Раніше речник Державної прикордонної служби Олег Слободян заявляв, щойно пан Саакашвілі спробує перетнути кордон у нього вилучать анульований український паспорт.

Заступник генпрокурора Євген Єнін також попередив про можливі наслідки силової спроби пана Саакашвілі прибути в Україну.

"Пропуск Саакашвілі (наразі особи без громадянства, якщо не підтвердиться інформація про наявність у нього паспортів третіх країн) в Україну можливий лише після оформлення візи", - заявив пан Єнін.

Копирайт изображения www.facebook.com/SaakashviliMikheil Image caption Пан Саакашвілі написав, що приїхав на озеро Балатон

Якщо активісти спробують нелегально провести політика через кордон, то пана Саакашвілі можуть притягнути до адміністративної відповідальності, а організаторів переходу - до кримінальної, заявив заступник генпрокурора.

Пан Саакашвілі стверджує, що у нього немає інших паспортів, і для подорожей він нібито користується українським біометричним паспортом.

Міхеіл Саакашвілі отримав українське громадянство наприкінці травня 2015 року.

26 липня 2017 року Петро Порошенко позбавив його громадянства. Влада заявила, що паспорт пана Саакашвілі анульований.

Раніше у пана Саакашвілі забрали і грузинський паспорт. У Грузії проти нього є кілька кримінальних справ.

Саме нібито приховування цих справ у 2015 році Міхеілом Саакашвілі стало приводом для позбавлення його громадянства України.

Попри це, минулого тижня Міхеіл Саакашвілі зумів прилетіти зі США до Польщі, а потім відвідав Литву.