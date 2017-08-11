Руді люди і похмура купка лайна: у 2018-му будуть нові емодзі

Копирайт изображения Emojipedia

Незабаром у телефонах можуть з'явитися нові смайлики людей із рудим волоссям, а також похмура купка лайна, лама, бегемот, кекс та скейтборд.

Це не жарти. Ми наближаємося до рудоголових смайликів.

За даними Unicode, смайлики emoji у вигляді людей з рудим волоссям можуть з'явитися у червні 2018 року. Раніше підкомітет організації emoji порекомендував додати 67 нових символів.

Втім, для наших телефонів додадуть не лише рудоголових чоловічків.

Планують також додати нові смайлики із лисими, кучерявими та сивими людьми. Останніх, до речі, зображатимуть із "білим" волоссям.

Копирайт изображения AFP Image caption Unicode оприлюднив 67 новий емодзі, які користувачі зможуть побачити вже у 2018 році

Два роки тому понад 20 тисяч людей підписали петицію, у якій закликали додати смайлики із людьми з рудим волоссям. Це сталося після того, як компанія випустила новий набір емодзі, де врахувала зображення сексуального та расового розмаїття.

У петиції було сказано: "Руді. При всій їхній чудовій рудизні, їх пропустили. Знову".

"Якщо ви кажете, що збираєтеся внести різноманіття, то чому б не додати кілька смайликів людей із рудим волоссям?"

"Рудоволосих людей від природи менше, ніж 2% усього населення Землі, але все одно, це 138 мільйонів власників iPhone, які чекають на нових персонажів".

Зараз схоже, що Unicode все ж почув ці заклики.

Копирайт изображения instagram.com/emojipedia Image caption Серед запропонованих персонажів є досить неочікувані емодзі, наприклад, похмура купки лайна

Ще в травні Джеремі Бердж з Emojipedia оприлюднив низку прикладів можливого оформлення смайликів.

Unicode остаточно затвердить зміни наприкінці цього року.

Серед запропонованих персонажів також є лама, бегемот, кекс, скейтборд та улюбленець Radio 1 Newsbeat - похмура купка лайна.

У який дивовижний час ми живемо.