Київ: чоловік убив двох жінок, підпалив їх у квартирі, а потім викинувся з вікна

Копирайт изображения Oksana Blyshchyk

Речник поліції Києва Оксана Блищик повідомила, що в одній із багатоповерхівок Києва чоловік убив двох жінок, влаштував пожежу у їхній квартирі, а після цього викинувся із вікна сьомого поверху.

"Попередньо встановлено, що киянин вбив господарку квартири та її доньку, підпалив помешкання і вистрибнув із балкона", - написала вона у Facebook.

За словами свідків, чоловік голосно говорив по телефону і казав, що стоїть на балконі і покінчить із життям самогубством, розповіла пані Блищик.

Копирайт изображения Oksana Blyshchyk

За її словами, розпочато два кримінальні провадження: за статтею "умисного вбивства двох і більше людей", а також за статтею "умисне вбивство" із додатковою правовою кваліфікацією - самогубство.

"Встановлено, що чоловік жив у цій квартирі. Господарка вирішила його виселити. Для цього покликала на допомогу доньку із зятем. Жінки хотіли спокійно переконати чоловіка зібрати речі і виїхати, тож зятя попросили побути на вулиці. Перебіг події у квартирі встановить слідство", - додала пані Блищик.

Усі загиблі - кияни: чоловік, 1960 року народження та жінки - 1939 і 1963 років народження.