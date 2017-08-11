ДСНС: у Києві забрудненість повітря перевищує норму через спеку

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У низці районів Києва зафіксували перевищення оксидів вуглецю в повітрі, зазначили у ДСНС України.

"З 8 серпня 2017 року Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню і вмісту шкідливих домішок в приземному шарі повітря", - йдеться в повідомленні.

Показники забруднення перевищують у районах Бессарабської, Деміївської площ, площі Перемоги, Оболонського проспекту, вулиць Академіка Стражеска, Довженка і Скляренка, повідомили рятувальники.

У ДСНС підкреслили, що метеорологічні умови та рівень забруднення утримаються у Києві до кінця тижня.