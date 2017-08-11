В Києві за півроку зареєстрували 11 випадків кору
В Києві зареєстровано 11 випадків захворюванності на кір за останні півроку. Про це BBC Україна повідомив директор Київського міського лабораторного центру МОЗ Сергій Чумак.
За його словами, шість випадків зафіксували у дітей: віком від 1 до 4 років - один випадок, від 5 до 9 років - чотири випадки. Також зареєстрували кір у однієї дитини віком від 10 до 14 років.
Пан Чумак також підкреслив, що вже за серпень зафіксували вісім випадків підозри на кір, з них три - у дітей.
"У Дарницькому районі зареєстрували спалах кору серед ромів, захворіли троє дітей. Вони не проходили вакцинацію", - уточнив пан Чумак.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляла, що у Європі за рік від кору померли 35 людей.
Останнім від цієї хвороби загинув 6-річний хлопчик в Італії. У тій країні зареєстровано понад 3,3 тис. випадків кору.
Найбільша кількість смертельних випадків - 31 - зафіксовано в Румунії.
Кір високозаразний, але вакцинація 95% населення має запобігти його поширенню.
Що таке кір?
- Невакциновані маленькі діти мають найвищий ризик розвитку кору та його ускладнень, включно зі смертю
- Кір поширюється через прямий контакт та повітряно-крапельним шляхом через кашель і чхання
- Вірус залишається активним та заразним на інфікованих поверхнях протягом двох годин
- Перші ознаки інфекції - це, як правило, висока температура і симптоми, схожі на застуду - наприклад, нежить
- Також можуть з'являтися невеликі білі плями у ротовій порожнині
- Через кілька днів з'являються висипання, як правило на обличчі та шиї, які потім поширюються на тіло і кінцівки
- Інфікована людина є заразною для інших за чотири дні до появи висипань на шкірі і ще чотири дні після
- Від хвороби немає ліків, але їй можна запобігти за допомогою двох вакцинацій