В Києві за півроку зареєстрували 11 випадків кору

  • 11 серпня 2017
Вакцинація Копирайт изображения Getty Images

В Києві зареєстровано 11 випадків захворюванності на кір за останні півроку. Про це BBC Україна повідомив директор Київського міського лабораторного центру МОЗ Сергій Чумак.

За його словами, шість випадків зафіксували у дітей: віком від 1 до 4 років - один випадок, від 5 до 9 років - чотири випадки. Також зареєстрували кір у однієї дитини віком від 10 до 14 років.

Пан Чумак також підкреслив, що вже за серпень зафіксували вісім випадків підозри на кір, з них три - у дітей.

"У Дарницькому районі зареєстрували спалах кору серед ромів, захворіли троє дітей. Вони не проходили вакцинацію", - уточнив пан Чумак.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляла, що у Європі за рік від кору померли 35 людей.

Останнім від цієї хвороби загинув 6-річний хлопчик в Італії. У тій країні зареєстровано понад 3,3 тис. випадків кору.

Найбільша кількість смертельних випадків - 31 - зафіксовано в Румунії.

Кір високозаразний, але вакцинація 95% населення має запобігти його поширенню.

Що таке кір?

  • Невакциновані маленькі діти мають найвищий ризик розвитку кору та його ускладнень, включно зі смертю
  • Кір поширюється через прямий контакт та повітряно-крапельним шляхом через кашель і чхання
  • Вірус залишається активним та заразним на інфікованих поверхнях протягом двох годин
  • Перші ознаки інфекції - це, як правило, висока температура і симптоми, схожі на застуду - наприклад, нежить
  • Також можуть з'являтися невеликі білі плями у ротовій порожнині
  • Через кілька днів з'являються висипання, як правило на обличчі та шиї, які потім поширюються на тіло і кінцівки
  • Інфікована людина є заразною для інших за чотири дні до появи висипань на шкірі і ще чотири дні після
  • Від хвороби немає ліків, але їй можна запобігти за допомогою двох вакцинацій

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