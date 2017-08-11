В Києві за півроку зареєстрували 11 випадків кору

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В Києві зареєстровано 11 випадків захворюванності на кір за останні півроку. Про це BBC Україна повідомив директор Київського міського лабораторного центру МОЗ Сергій Чумак.

За його словами, шість випадків зафіксували у дітей: віком від 1 до 4 років - один випадок, від 5 до 9 років - чотири випадки. Також зареєстрували кір у однієї дитини віком від 10 до 14 років.

Пан Чумак також підкреслив, що вже за серпень зафіксували вісім випадків підозри на кір, з них три - у дітей.

"У Дарницькому районі зареєстрували спалах кору серед ромів, захворіли троє дітей. Вони не проходили вакцинацію", - уточнив пан Чумак.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляла, що у Європі за рік від кору померли 35 людей.

Останнім від цієї хвороби загинув 6-річний хлопчик в Італії. У тій країні зареєстровано понад 3,3 тис. випадків кору.

Найбільша кількість смертельних випадків - 31 - зафіксовано в Румунії.

Кір високозаразний, але вакцинація 95% населення має запобігти його поширенню.

Що таке кір?