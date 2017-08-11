У Росії застерігають від відпочинку в Туреччині через вірус

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Ростуризм попередив, що відпочивати у Туреччині - небезпечно через вірус коксакі.

У заяві прямо не вказують, у чому полягає загроза, проте раніше ЗМІ повідомляли про зростання числа заражень ентеровірусною інфекцією у країні.

Відомство заявило, що до таких висновків дійшли через "аналіз усіх наявних матеріалів, звернень постраждалих і висновків експертів Росспоживнагляду".

У відомстві зазначили, що випадки захворювання зафіксували в готелях міст Сіде, Аланія, Белек, Кемер, Анталія та ін. Найбільше хворих серед дітей до 14 років.

Втім, у Ростуризмі зазначили, що евакуація громадян Росії, які вже перебувають в Туреччині - не потрібна.

Що таке вірус Коксакі?

Інформація про масові зараження у Туреччині вірусом Коксакі з'явилися у ЗМІ на початку серпня. МОЗ Туреччини у відповідь повідомив, що про епідемію мова не йде.

Вірус Коксакі відносять до сімейства ентеровірусів (кишкових вірусів), вперше його виявили у 1950 році. Найбільше хворіють діти у віці від 3 до 10 років.

Симптоми вірусу Коксакі:

Через висипання на руках, ногах і в роті дитини, інфекцію, викликану вірусом Коксакі, називають хворобою "рука-нога-рот".

Вірус Коксакі передається повітряно-крапельним і аліментарним (фекально-оральним) шляхом. Перебіг інфекції не важкий, але повідомляють і про ускладнення.

"Дотримуватися особистої гігієни і ретельно мити руки"

Станом на початок серпня в Україні даних про погіршення епідситуації щодо вірусів Коксакі в Україні немає. Про це раніше повідомляли у МОЗ України.

"Це дійсно неприємна хвороба, проте хочемо заспокоїти: можливі ускладнення після Коксакі рідкісні. Вірусологічні лабораторії МОЗ забезпечені матеріалами для діагностики цього захворювання", - зазначили у відомстві.

У МОЗ уточнили, що заразитися можна через брудні руки і при контакті з хворим.

"Найдієвіший спосіб вберегтися - дотримуватися особистої гігієни і ретельно мити руки", - підкреслили у відомстві.

Раніше депутат Віталій Купрій повідомив на Facebook, що вірусом захворіла одна із українських сімей у Туреччині.

Депутат розмістив листа свого друга, сім'я якого інфікувалася вірусом під час відпочинку. 23 липня Коксакі підхопила його наймолодша дитина, а згодом заразилися всі члени родини.