Через зіткнення потягів у Єгипті загинули 36 людей
Щонайменше 36 людей загинули і 123 отримали поранення через зіткнення потягів у передмісті Олександрії в Єгипті.
За даними місцевих ЗМІ, один із потягів їхав із Каїра, інший - із міста Порт Саїд.
На відеокадрах з місця події видно, що один із потягів частково перекинувся.
Точна кількість загиблих і поранених поки невідома. Також невідомо, що стало причиною аварії.
На місці працюють рятувальники. Постраждалих направили до місцевих клінік.
У 2013 році десятки людей загинули після того, як поїзд врізався у мікроавтобус і інші автомобілі на залізничному переїзді на південь від Каїра.
Більшість загиблих були родичами, які поверталися з весілля.