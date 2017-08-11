Через зіткнення потягів у Єгипті загинули 36 людей

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Щонайменше 36 людей загинули і 123 отримали поранення через зіткнення потягів у передмісті Олександрії в Єгипті.

За даними місцевих ЗМІ, один із потягів їхав із Каїра, інший - із міста Порт Саїд.

На відеокадрах з місця події видно, що один із потягів частково перекинувся.

Точна кількість загиблих і поранених поки невідома. Також невідомо, що стало причиною аварії.

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На місці працюють рятувальники. Постраждалих направили до місцевих клінік.

Копирайт изображения Google Maps Image caption Зіткнення сталося в районі Хоршид (на карті виділено червоним)

У 2013 році десятки людей загинули після того, як поїзд врізався у мікроавтобус і інші автомобілі на залізничному переїзді на південь від Каїра.

Більшість загиблих були родичами, які поверталися з весілля.