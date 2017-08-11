Українці у катастрофі в Єгипті не постраждали - МЗС

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За попередніми даними, українців серед постраждалих у залізничній катастрофі в Єгипті немає.

Про це повідомила в Twitter Консульська служба Міністерства закордонних справ.

Аварія забрала життя 36 людей, понад 120 - поранені.

Інцидент стався близько 14 години за місцевим часом (15:15 за Києвом).

Пасажирський потяг, який прямував із Каїра, на повному ходу врізався в поїзд Порт-Саїд - Олександрія, що зупинився через поломку.

На відеокадрах з місця події видно, що один із потягів частково перекинувся.

Що стало причиною аварії - поки невідомо, проводять розслідування.

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На місці працюють рятувальники. Постраждалих спрямували до місцевих клінік, які працюють в режимі підвищеної готовності.

У 2013 році десятки людей загинули після того, як поїзд врізався у мікроавтобус і інші автомобілі на залізничному переїзді на південь від Каїра.

Більшість загиблих були родичами, які поверталися з весілля.