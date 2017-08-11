Золоті рибки зимують завдяки алкоголю - науковці

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Науковці з'ясували механізм, який дозволяє золотим рибкам зимувати у вкритих кригою озерах.

Вони визначили, як ці рибки заради виживання перетворюють молочну кислоту в своєму організмі на алкоголь.

У деяких рибок виявили рівень алкоголю, який перевищує ліміти, дозволені в багатьох країнах для керування автом.

Особливі механізми виживання золотих рибок та їхніх родичів, золотих карасів, були відомі науковцям ще з 1980-х років.

У той час як люди і більшість хребетних померли би без кисню за кілька хвилин, ці риби можуть виживати у вкритих кригою ставках місяцями.

Нині дослідники встановили молекулярні механізми, які стоять за цією здатністю.

У більшості тварин існує єдиний набір білків, які передають вуглеводи до мітохондрій - "енергетичних станцій" клітини.

За відсутності кисню, споживання вуглеводів утворює молочну кислоту, якої золоті рибки не можуть позбутися і яка могла би їх вбити за лічені хвилини.

Але, на щастя, в ході еволюції у них виник другий набір білків, який вступає в дію за браку кисню і перетворює молочну кислоту на алкоголь, який потім можна вивести через зябри.

"Другий шлях активується, лише коли не вистачає кисню", - розповів BBC News доктор Майкл Беренбрінк із Ліверпульського університету.

"Крига перекриває доступ повітря, тож риби використовують весь кисень, а потім переключаються на алкоголь".

Чим більше часу вони проводять під кригою, тим вищий рівень алкоголю у них в організмі.

"Якщо міряти в польових умовах, алкоголь у їхній крові зростає до показника 50 мг на 100 мілілітрів - а це межа для керування в Шотландії", - каже доктор Беренбрінк.

"Отож, вони справді "під градусом", - додає він.

Попри те, що риби буквально по зябра переповнені алкоголем, вони від нього не помирають. Але якщо зима триває надто довго, рибки втрачають запас "пального" і йдуть на той світ.

Керівник дослідження, доктор Кетрін Елізабет Фагернес з Університету Осло, каже, що продукування етанолу робить золотих карасів єдиним видом, здатним виживати у суворих умовах і таким чином уникати хижаків.

Науковці також заради розваги порахували, за який час рибка може утворити порцію алкогольного напою.

"Якщо покласти їх у пивний келих і закрити його, то напій міцністю у 4% вийде за 200 днів", - каже пан Беренбрінк.