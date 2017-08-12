АТО: один військовий підірвався на міні

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Один український військовий загинув, підірвавшись на міні, впродовж минулої доби у зоні АТО.

Трьох вояків поранено внаслідок бойових дій, ще троє отримали бойові травми - про це повідомили у прес-центрі штабу антитерористичної операції.

"Минула доба у районі проведення АТО завершилась черговою активізацією російсько-окупаційних угруповань вздовж усієї лінії розмежування", - ідеться у повідомленні на Facebook.

Загалом, додали там, противник 20 разів порушував режим тиші.

"І якщо до 18 години ворог невдало намагався майже усіма вогневими засобами ураження перевірити нашу оборону у районі Авдіївки, то ввечері напруження перемістилось на Луганський напрямок", - розповіли у прес-центрі.

Міномети та гранатомети, згідно зі звітом, застосовували неподалік Щастя та Новотошківського, по опорному пункту на підступах до Сизого випустили щонайменше п'ять мін калібру 120 міліметрів.

Ввечері обстрілювали донецький напрямок, де поранили одного з вояків, у відповідь українські військові "дозволеними засобами ураження оперативно накрили позиції ворога".