Трамп погрожує КНДР "великими неприємностями" через Гуам‎

Копирайт изображения AFP Image caption У той час, як у Білому домі намагаються говорити про пеерваги дипломатії, Дональд Трамп продовжує погрожувати КНДР

Президент США Дональд Трапм заявив, що Північній Кореї слід очікувати на "великі, великі неприємності" у разі, якщо щось трапиться із американською територією на острові Гуам.

Він пообіцяв, що територія буде "у цілковитій безпеці, повірте мені", виступаючи у своєму гольф-клубі у Нью-Джерсі.

Американський лідер також припустив можливість посилення санкцій проти КНДР, яка днями пообіцяла розробити до середини серпня план із запуску ракети ‎середньої дальності в районі Тихого океану, де розташована ‎американська військова база на Гуамі.

Окрім того, Дональд Трамп зустрівся із китайським президентом Сі Цзіньпіном, який наголосив на потребі мирного врегулювання ситуації.

"Ніхто не любить мирного вирішення більше за президента Трампа, можете бути певними", - заявив американський лідер.

До цього пан Трамп критикував Китай, заявивши, що Пекін "міг би зробити значно бірше" ‎для врегулювання ситуації на Корейському півострові.

Він також застерігав КНДР, що їй доведеться "дуже, ‎дуже понервуватися", якщо вона діятиме проти США.‎

За його словами, північнокорейський режим опиниться у біді, "в якій небагатьом країнам ‎довелося побувати", якщо не "збереться купи".

На запитання, чи існує можливість превентивного удару по КНДР, президент відповів: "Ми ‎не говоримо про таке. Ніколи".

При цьому міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що Сполучені Штати все ще сподіваються вирішити кризу навколо КНДР дипломатичними методами.

За його словами, війна була б "катастрофічною", натомість дипломатія демонструє результати.‎

Копирайт изображения AFP Image caption Міністр оборони переконаний, що дипломатія демонструє результати

Різкі погрози з вуст Дональда Трампа почали лунати після після того, як Пхеньян двічі за місяць у липні випробував ‎міжконтинентальні балістичні ракети. У КНДР назвали обидва запуски успішними і заявили, що США перебувають у межах досяжності цих ракет.

Північній Кореї краще зібратися купи, бо інакше вони опиняться у біді, ‎в якій небагатьом країнам довелося побувати Дональд Трамп, Президент США

"Я скажу вам ось що: якщо Північна Корея зробить щось, що ‎стосувалося б принаймні думок про напад на когось, кого ми любимо чи представляємо, чи ‎на наших союзників, чи на нас, їм доведеться дуже, дуже понервуватися", - сказав Дональд Трамп.‎

‎"І я скажу вам чому, - продовжив президент. - Бо із ними станеться те, чого вони ніколи не ‎могли б собі уявити".‎

‎"Ось що я вам скажу. Північній Кореї краще зібратися купи, бо інакше вони опиняться у біді, ‎в якій небагатьом країнам довелося побувати", - застеріг він.

Експерти кажуть, що більшість північнокорейських ракет мають вкрай низьку точність і не можуть влучити у ціль.‎

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Чому КНДР погрожує Гуаму?

Пізніше видання Washington Post із посиланням на американську розвідку написало, що КНДР ‎буцімто уже виготовила ядерні боєголовки, достатньо малі, щоб вміститися у ‎міжконтинентальній балістичній ракеті.‎

Якщо це справді так, то це означає, що Пхеньян зумів виготовити ядерну зброю, здатну завдати ‎удару по США, значно ‎швидше, ніж того очікували міжнародні експерти.‎

Минулого тижня Радбез ООН одноголосно ухвалив посилення санкцій проти ‎КНДР. Резолюція ООН, яка є відповіддю на запуски міжконтинентальних ‎балістичних ракет, була ухвалена за ініціативою Вашингтона.‎

Резолюція передбачає заборону на імпорт з КНДР залізної руди, свинцю, вугілля і ‎морепродуктів, замороження рахунків Банку зовнішньої торгівлі КНДР, а також ‎заборону для північнокорейських морських суден входити в порти.‎

За підрахунками американської сторони, виконання штрафних заходів скоротить ‎щорічні валютні доходи Пхеньяна, які зараз складають приблизно 3 мільярди доларів, ‎втричі.‎‎