В Україні зберігається загроза пожеж

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12-14 серпня в Україні зберігатиметься небезпека пожеж - про це попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, посилаючись на Укргідрометцентр.

У ці дні надзвичайну пожежну небезпеку (п'ятого класу) прогнозують в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

ДСНС закликала дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

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У Київській мерії повідомили, що через спеку встановили 17 рамок-розпилювачів води.

Також до української столиці обмежили в'їзд великогабаритного транспорту.

Раніше у мерії повідомляли, що через погодні умови у Києві може утворитися серпанок.

Впродовж найближчої доби синоптики прогнозують спеку по всій Україні, лише у західних областях очікують дощі, а місцями - грози.

Температура вдень на Заході сягатиме +26 градусів, у Центрі - +34, на Сході і Півдні - до +37.