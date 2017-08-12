В Україні зберігається загроза пожеж
12-14 серпня в Україні зберігатиметься небезпека пожеж - про це попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, посилаючись на Укргідрометцентр.
У ці дні надзвичайну пожежну небезпеку (п'ятого класу) прогнозують в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
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ДСНС закликала дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.
У Київській мерії повідомили, що через спеку встановили 17 рамок-розпилювачів води.
Також до української столиці обмежили в'їзд великогабаритного транспорту.
Раніше у мерії повідомляли, що через погодні умови у Києві може утворитися серпанок.
Впродовж найближчої доби синоптики прогнозують спеку по всій Україні, лише у західних областях очікують дощі, а місцями - грози.
Температура вдень на Заході сягатиме +26 градусів, у Центрі - +34, на Сході і Півдні - до +37.